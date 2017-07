Coluna William Saliba – 04/07/17

ACIAPI E CDL EMPOSSAM NOVAS DIRETORIAS

Os presidentes da Associação Comercial de Ipatinga (Aciapi), Luís Henrique Alves; da CDL, Cláudio Zambaldi; e do Conselho da Mulher Empreendedora (CMEACI), Fátima Salles Fonseca recebem os convidados no próximo dia 13, às 20h, no Salão Buffet Garota de Ipanema, para a cerimônia de posse dos novos diretores das entidades empresariais. Zambaldi troca a presidência da CDL pela Aciapi. Já na CDL, assume o cargo de presidente, o empresário José Carlos de Alvarenga; e no CMEACI, a empresária Marilane de Cáscia Silva Santos.

MUDANÇA

O jornalista Fernando da Rocha Silva deixou a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Ele atuava na casa desde janeiro de 2013.

FITNESS DAY

Ana Bonfá Studio Personal Training promove o 1º Fitness Day Solidário, em Coronel Fabriciano, em manhã com diversos serviços para a comunidade. Estarão sendo também arrecadados no evento, alimentos para doação a entidades assistenciais. O Fitness Day Solidário está programado para este sábado, de 8h30 às 11h, no Parque Linear.

DESCULPA QUALQUER COISA

A Cia. de Humor Desculpa Qualquer Coisa se apresenta neste domingo, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Formada por Thiago Carmona, Bruno Berg, João Basílio e Bruno Costoli, o grupo promete muita diversão. Os humoristas acumulam participações em programas de TV e rádio, entre eles, Domingão do Faustão, The Noite com Danilo Gentili, Domingo Legal, Tudo é Possível, Domingo da Gente, Justus +, Agora É Tarde, Prêmio Multishow de Humor, Graffite (rádio 98FM), Se Vira na Pan (Jovem Pan BH) e Pânico (Jovem Pan SP).

CIRCUITO SEST-SENAT

Ipatinga recebe no próximo dia 16, o Circuito Sest-Senat, com corridas de 10km e 5km além de caminha de 2km. A largada será no Parque Ipanema, a partir das 8h30. As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo pelo site www.projetossociais.sestsenat.org.br.

INTERNET

O Sebrae realizará o “Curso Os Benefícios da Internet para sua Empresa”, em Ipatinga. O treinamento está programado para o período de 17 a 20 deste mês, das 18h30 às 22h. As inscrições podem ser feitas através do telefone 08005700800.