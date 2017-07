Coluna William Saliba – 03/07/17

PREMIAÇÃO DE FOTÓGRAFO DE IPATINGA REPERCUTE NA GRANDE MÍDIA

Todos os grandes jornais mineiros abriram espaço para noticiar a premiação do fotógrafo ipatinguense Rodrigo Zeferino. Formado em jornalismo, com grande experiência em coberturas fotográficas de eventos, Rodrigo desbancou cerca de 500 concorrentes de todo o país ao conquistar o primeiro lugar na 15ª edição do Prêmio FCW de Arte, promovido pela Fundação Conrado Wessel, de São Paulo. O jornalista de imagem concorreu com o ensaio ‘O grande vizinho’, retratando a sua visão social da industrialização de Ipatinga.

JAZZ & BOSSA NOVA

Bossa Nova e Jazz integram o repertório do músico carioca Rogério Rodriguez, na Happy Hour desta quarta-feira (5), às 18h, no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Violonista de amplo talento, Rodriguez é graduado em música pela UFOP. Seus professores são grandes nomes da música como Hélio Delmiro, Nelson Farias, Sidney Gamella e Yan Guest.

ROTARY I

Nesta terça-feira (3), às 20h, tem posse no Rotary Ipatinga Norte. Francisco Eduardo Rodrigues, que ocupa a presidência do clube de serviço desde 2015, transfere o cargo para José Fortes Pessoa. A cerimônia terá lugar na Casa do Rotariano, no Bairro Ferroviários.

ROTARY II

Fundado em dezembro de 1985, o Rotary Club de Ipatinga Norte tem participado ativamente em prol da comunidade. O clube de serviço participou da construção da Apae, da implantação do Serviço de Medicina Legal e da criação do Colégio John Wesley. Ao longo destes anos, tem promovido eventos com a renda revertida para ajuda de entidades, como o Grupo Se Toque, Apirva, Apae, Adevipa, NAEMC, Lar dos Velhos Paulo de Tarso, entre outras.

BOA VONTADE

A Legião da Boa Vontade (LBV) comemora nesta quarta-feira (5), às 9h, os seus 54 anos de atividades em Ipatinga. São mais de cinco décadas realizando campanhas e desenvolvendo programas socioassistenciais pela melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou pessoal. O evento contará com apresentação musical das crianças atendidas pela instituição, através do programa “Criança: Futuro no Presente!”.