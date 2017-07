CIRCUITO ITINERANTE INICIA O IPATINGA LIVE JAZZ

A edição de 2017 do Ipatinga Live Jazz começa pelo Circuito Itinerante, com apresentações em espaços alternativos de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Na terça-feira (1), será montado no Bar Avesso, localizado no Centro Comercial do Bairro Cariru, em Ipatinga. Na quarta-feira (2), o festival ruma para o Dinos’Bar, ao lado da Catedral de Coronel Fabriciano.

No Avesso, a abertura do festival será comandada por Alexandre Magno, Enéias Xavier e André Limão Queiroz, instrumentistas de renome, com atuação na cena mineira e participação em várias edições do Ipatinga Live Jazz. Com 25 anos de estrada, acompanharam grandes nomes como Maria Schneider, Chico Amaral, Samuel Rosa, Simon Spang Hanssen, dentre outros. São vencedores do prêmio BDMG Instrumental e professores da UFMG, Bituca Universidade e BDMG Cultural. O trabalho do trio consiste em tocar composições originais de raiz brasileira, influenciada pelo jazz e a world music.

No segundo dia do Circuito Itinerante (2), o Dinos’Bar recebe Tadeu Franco, expoente da cena musical mineira, que traz em sua bagagem a gravação de três discos: Cativante 1984, Alma Animal, 1990, lançado na França pelo Selo Paixão Brasil, e “Orlando”, 1995. O som de Tadeu Franco ganha ingredientes novos com o baixo preciso de Neo Andrade e a bateria certeira de Robinho Batera. Com seu jeito peculiar, ele faz apanhados particulares para, enfim, chegar ao universal, acrescentando o toque mineiro de se fazer música brasileira. No show, Tadeu Franco apresentará repertório de músicas e estilos diversificados, entre elas o sucesso “Nós Dois”, que jamais pode faltar, composições suas e de autores

