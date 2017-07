CERIMÔNIA MARCA ABERTURA DA EXPO USIPA 2017

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa realizou nesta terça-feira (18) a solenidade de abertura da 29ª Expo Usipa, que neste ano tem o mote “Parcerias para grandes negócios”. O evento contou com a presença de expositores e autoridades, entre eles o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo; o prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão; o vice-presidente Industrial da Usiminas, Túlio César Chipoletti; e o diretor da Usiminas, Roberto Maia.

Realizada um dia antes da abertura dos portões para visitação, a solenidade tem como objetivo proporcionar a proximidade entre os expositores e destes com a equipe organizadora do evento. Para o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, este contato é de grande importância, momento em que os expositores podem conversar com mais tranquilidade, além de conhecer a equipe organizadora.

O presidente falou durante o discurso sobre o valor da parceria e confiabilidade que fez com que mais uma edição da Expo Usipa fosse realizada. “A organização da Expo Usipa acredita no poder da indústria e no potencial que tem de fazer o mercado alavancar, e por isto, com o tema ‘parcerias para grandes negócios’ ofereceu aos gestores a oportunidade de mostrar o que suas empresas têm de melhor. O desafio foi aceito pelos mais ousados e visionários empreendedores. E hoje, orgulhosamente podemos dizer que nesta edição, feita pelos expositores, os visitantes poderão ter acesso às grandes novidades da indústria, majoritária com 55% dos estandes, do comércio e prestação de serviços com 45%, e também do varejo com a Expor Outlet, em sua terceira edição.” – citou Sanzio.

Segundo o prefeito de Ipatinga, Sebastião Barros Quintão, a realização da exposição é significativa para o desenvolvimento industrial e comercial da região. “A Usipa sempre foi um diferencial no Vale do Aço, e a execução da Expo Usipa é elementar. Além de movimentar o mercado, traz grandes atividades para a região, contribuindo muito para o desenvolvimento do município.”, afirmou o prefeito.

PROJETO SOCIAL

Alunos do projeto Luthier, apoiado pela Cenibra – empresa parceira e expositora de longa data na Expo Usipa – participaram da solenidade tocando o Hino Nacional Brasileiro e músicas de raiz (moda de viola).

Considerada a primeira orquestra de viola caipira do mundo, o projeto tem sede na cidade de Barão de Cocais e acolhe jovens em vulnerabilidade social, na faixa de 12 a 18 anos. O Luthier oferece gratuitamente a formação musical e o ensino de como construir os instrumentos, fabricados a partir da madeira de eucalipto doada pelo Instituto Cenibra.