Ceará dá as “Caras” em Ipatinga

O projeto Mostra de Teatro, que conta com o patrocínio da NET e da Claro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de MG, realiza sua quinta atração em Ipatinga, agora com um espetáculo de humor. O espetáculo “Ceará dando as Caras” será apresentado no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, no dia 26 de agosto, às 20h.

“O Mostra de Teatro já trouxe espetáculos de estilos diversos, entre reflexivo, romântico, infantil e de aventura. Agora, realiza uma comédia para marcar a versatilidade do projeto”, conta Fabrízio Teixeira, idealizador do projeto.

O comediante Wellington Muniz, o Ceará, apresenta personagens que marcaram sua carreira, como Silvio Santos e Gabi Herpes, faz graça com assuntos atuais, usa todo o potencial vocal para imitar cantores, como Maria Bethânia e Tina Turner.

Escrito pelo próprio Ceará com colaboração de Pedro Haidar, a peça oferece a chance dos fãs conheceram toda a versatilidade do humorista, que não poupará nem a si mesmo das piadas do show.

Os interessados já podem adquirir os ingressos na bilheteria do teatro ou pelo site evetim.com.br.

Serviço

Data: 26/08/2017 – Sábado

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Endereço: Av. Pedro Linhares Gomes 3900-A – Shopping Vale do Aço

Horário do evento: 20h

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos só entram acompanhados de um maior, mesmo em eventos com classificação livre ou inferior à sua faixa etária. (Portaria Municipal nº 001/05)

Entrada: R$ 50 inteira e R$ 25 meia (meia-entrada estendida a estudantes, professores, menores de 18 e maiores de 60).