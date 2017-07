‘CAMPANHA O AMOR AQUECE’ ENTREGA DONATIVOS

Centenas de agasalhos foram entregues a entidades assistenciais de Ipatinga, nesta quarta-feira (5), pelo gabinete da vereadora e pastora Márcia Perozini, responsável pela campanha “O amor que aquece”. Lançada em junho, o movimento contou com o apoio da Rádio 101,5 FM, da Casa da Provisão e também das Igrejas do Evangelho Quadrangular do Vale do Aço.

Diversas pessoas se sensibilizaram com a ação e procuraram o gabinete para participarem da campanha e entregarem seus donativos. Foram doadas roupas para frio, cobertores, mantas e dezenas de pares de meias novas. Além das doações, o grupo de Missões da Quadrangular organizou apresentação com palhaços e música ao vivo e orações.

Uma casa de repouso e um abrigo para crianças foram os alvos do primeiro dia de distribuição, agora o próximo passo é alcançar os moradores que vivem em situação de rua. Uma programação especial já está sendo preparada para a noite desta quinta-feira (6), no centro da cidade.