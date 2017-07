BRASIL E JAPÃO SELAM INTERCÂMBIO DE TECNOLOGIA

O senso de comunidade, o cuidado com o meio-ambiente e a sua desenvolvida indústria e infraestrutura foram alguns dos temas que chamaram a atenção dos alunos do curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, de Materiais e Minas (PPGEM), da UFMG, durante a visita de 13 dias ao Japão, no mês de julho. A viagem fez parte de um intercâmbio tecnológico promovido pelo grupo Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).

O roteiro incluiu visitas técnicas nas usinas de Nagoya e Kimitsu, pertencentes ao grupo. Juntas, são responsáveis pela produção de 16 milhões de toneladas de aço bruto por ano. “Visitamos o Forno 4 com maior proximidade, passando perto dos regeneradores de ar quente. Tive a impressão de ver menos pó no chão e em equipamentos do que em outras usinas que já visitei”, comenta o estudante Victor Freire, que já analisou altos-fornos na Rússia e na Europa.

“Outro comentário importante é acerca da reciclagem de plásticos na coqueria. Os briquetes extrudados de plástico representam apenas 1% da carga a ser coqueificada, porém isso representa cerca de 4% de todo o plástico descartado no Japão! Achei a prática admirável, uma vez que não há impacto na operação do alto-forno, porém é significativo para a sociedade japonesa, uma vez que se obtém um destino ecologicamente responsável para um resíduo gerado em todo o país”, destaca.

“Como pesquisadora, me encantei com o Centro de Engenharia & Pesquisa de Futtsu. A área de Pesquisa e Desenvolvimento recebe grande incentivo financeiro por parte da NSSMC e, por isso, a empresa possui diversas patentes por processos, produtos e softwares de simulação desenvolvidos por eles mesmos. Foi muito interessante ver como a empresa NSSMC valoriza a área de P&D e entende a importância dos pesquisadores para a evolução de seus processos”, aponta a mestranda em Engenharia Metalúrgica da UFMG, Camila Mattioli.

KNOW-HOW

Para o diretor para as Américas da NSSMC, Kazuhiro Egawa, o fortalecimento na troca de know-how entre os países sempre foi uma prioridade na empresa. “A Nippon Steel está há 60 anos no Brasil, com a participação na Usiminas, realizando essa troca de conhecimento. Esse intercâmbio de inovação tecnológica foi e continua sendo um dos pilares do desenvolvimento da indústria siderúrgica brasileira”.

A comitiva, composta ainda pelos alunos Guilherme Soares, Pedro Henrique da Rocha e Marcos Auad e a tradutora Helena Yukiko Tanaka, também visitou a fábrica da Toyota e destinos culturais. Entre eles, um dos bairros mais antigos de Tóquio, o Asakusa, e o bairro Akihabara – mais tecnológico e com muitas opções de lojas de anime, mangá e cosplay.

O momento mais histórico da viagem foi o passeio pela cidade de Kyoto, na região centro-sul do país. Conhecida como a alma e essência da cultura japonesa, a antiga capital é o baluarte das tradições locais. “Os templos Koudai, Kiyomizu e Kinkaku, com sua arquitetura refinada, são por si só um espetáculo”, afirma o professor-tutor da UFMG, Roberto Tavares. “A viagem ao Japão mostrou para os alunos e para mim outra forma de viver em sociedade, pensando em longo prazo, preservando o passado, respeitando o meio ambiente e preparando as futuras gerações”.