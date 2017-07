BOSQUE DA FUNDAÇÃO APERAM ACESITA RECEBE O ARRAIÁ D’AJUDA

Neste sábado (8), a partir das 19h, o bosque da Fundação Aperam Acesita vai ficar animado com a 14ª edição do Arraiá D’Ajuda. O evento, que integra o calendário festivo do Vale do Aço, promete um momento de descontração e alegria em prol de organizações sociais da região.

A festa irá contar com barracas de comidas típicas, quadrilha, concurso de forró, sorteio de duas churrasqueiras inox e espaço de recreação gratuita para crianças. A música ficará por conta do show com a dupla Leandro & Romário, que promete animar a noite.

O Arraiá D’Ajuda é realizado pela Fundação Aperam Acesita e conta com o apoio de voluntários, instituições e empresas parceiras, e tem como marca a solidariedade. Segundo o presidente da fundação, Venilson Vitorino, além de desfrutar de uma programação divertida para toda família, o público estará colaborando com entidades que desenvolvem trabalho de grande relevância para Timóteo. “É com grande alegria e entusiasmo que realizamos em conjunto com parceiros e voluntários mais uma edição do Arraiá D’Ajuda.” – ressalta.

Serviço

O preço do ingresso é R$5,00. Crianças com até 7 anos não pagam.

Todo valor arrecadado com o evento será destinado à atividades de melhoria do atendimento do Lar das Meninas Jesus de Nazaré, das creches CMEI, Criança Feliz e Creche Santa Terezinha.