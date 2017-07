Baixas nas multas de trânsito passam a ser feitas em Timóteo

A Prefeitura de Timóteo anuncia a solução definitiva dos problemas relacionados às baixas de multas aplicadas no município. A partir de agora quem recebeu multa de trânsito em Timóteo e efetuou o pagamento no banco consegue baixar na Junta Administrativa de Recursos Infracionais (Jari), que funciona no Terminal Rodoviário.

A baixa nas multas só vinha sendo feita em Belo Horizonte, num processo que durava de 8 a 10 dias. Agora, o convênio assinado com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) permite a baixa on-line. “As baixas passam a ser feitas por aqui em um prazo máximo de 48 horas após o pagamento do valor relativo à multa no banco”, destacou o Procurador Jurídico do Município, Jonair Cordeiro.

ACÚMULO DE MULTAS

Desde janeiro, quando assumiu o município, a Administração do prefeito Geraldo Hilário vinha buscando um acordo para a solução definitiva do problema. A empresa responsável pelos radares e controles de avanço de sinal instalados no município suspendeu a baixa, gerando um acumulo de multas.

A situação coincidiu com período de renovação de licenciamento dos veículos, afetando muito proprietários em relação à documentação. Com o problema resolvido, quem tem multa de trânsito em Timóteo, já paga, pode procurar a Jari no Terminal Rodoviário entre 12h e 18h para dar entrada no pedido e a baixa ocorre em no máximo 24 horas.