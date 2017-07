AULA INAUGURAL INICIA A QUARTA EDIÇÃO DO ‘FUTUROS ENGENHEIROS’

A quarta edição do programa Futuros Engenheiros da Fiemg Regional Vale do Aço teve início nesta semana, com a participação de 70 estudantes de engenharia da região, em uma aula inaugural realizada na sede da entidade. Nos próximos cinco meses, os estudantes receberão formação complementar mais prática, voltada para a realidade da indústria.

“O programa permite que os alunos desenvolvam suas competências técnicas e habilidades comportamentais para atuar no mercado com mais conhecimento.”, explicou Joana Ferraz, coordenadora local do programa. A gerente do Sesi Santa Rita, Cleia Chamon, parabenizou os alunos pela aprovação no processo seletivo e pela busca deste aprimoramento profissional. “O que é capacitação? É você conseguir se manter de uma forma competente no mercado, e vocês estão almejando isso, estão muito próximos de conquistar o lugar ao sol, o diferencial neste mercado tão competitivo.”, disse.

O programa Futuros Engenheiros é uma iniciativa do Sistema Fiemg, através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Sesi e Senai, ofertado gratuitamente a estudantes matriculados e frequentes do 5º ao 10º período do ensino superior dos cursos das áreas de engenharia, no modelo de qualificação profissional, com foco nas indústrias. Durante o ano, são realizada duas edições do programa (fevereiro e julho), com turmas de Instalações Elétricas, Mecânica Industrial e Construção Civil. Para participar, o estudante deve cumprir os requisitos acima e ser aprovado no processo seletivo.