AUDIÊNCIA DEBATE INCLUSÃO DO VALE DO RIO DOCE NA SUDENE

A inclusão dos municípios da região do Vale do Rio Doce na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ganhou mais força nesta segunda-feira (9). Uma audiência pública foi realizada pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte, para debater o Projeto de Lei Complementar nº 119/2015, que trata do assunto e tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Sete requerimentos foram protocolados após a audiência pública, sendo o principal o pedido ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, para que acelere a tramitação do PL. Outro pedido é para a realização de uma nova audiência pública, em Governador Valadares, para debater o mesmo tema. Os outros requerimentos são para a realização de audiências públicas para debater a situação precária de estradas na região e de envio das notas taquigráficas do encontro desta segunda para a Câmara dos Deputados.

A deputada estadual Rosângela Reis, junto ao presidente da comissão, deputado Jean Freire, e um dos coautores do PL Complementar nº 119/2015, deputado federal Leonardo Monteiro, além de prefeitos e vereadores de cidades da região, ressaltaram a importância do projeto que possibilitará atrair novos investimentos e políticas públicas para o Vale do Rio Doce, como fundos de financiamento, por exemplo. Atualmente, somente as cidades dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri estão integradas a área de atuação da Sudene.

Segundo Rosângela Reis, são 102 municípios no Vale do Rio Doce, mas outras cidades próximas com uma realidade bem parecida estão de fora dessa proposta, como os do Vale do Aço. “Além dos municípios do Vale do Rio Doce, gostaríamos de adicionar outras cidades próximas também ao projeto e por isso vamos acionar os deputados federais da nossa região”, afirmou.

Uma das justificativas para a inclusão dos municípios na área de atuação da Sudene foi a semelhança social, econômica e geográfica do Vale do Rio Doce com outras regiões de Minas Gerais já atendidas. Além disso, os impactos socioambientais e econômicos da tragédia de Mariana sobre a Bacia do Rio Doce também foram destacadas.