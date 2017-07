Ator do Vale do Aço recebe prêmio no Festival de Cinema de Recife

O mineiro Ronaldo Làmppi ator, músico e artista circense, natural de Timóteo, recebeu nesta segunda feira (3) o prêmio de ‘Melhor ator Coadjuvante’ no Festival de Cinema de Recife. Ele integra o elenco do longa-metragem ‘Toro’, dirigido pelo cineasta Edu Felistoque e que recebeu quatro indicações.

‘Toro’ é uma drama psicológico. O filme conta a história do ex-policial Carlão (Rodrigo Brasolotto). O personagem foi playboy, viciado e traficante, até ser preso. Agora o ex-presidiário é um taxista vivendo em uma eterna agonia, tentando extravasar seus próprios preconceitos em arenas de rinha humana. Foi nesses duelos que ele se sagrou campeão e ficou conhecido como Toro. Acontece que Carlão se esqueceu de enterrar sua velha identidade numa cova bem funda. Atormentado por ‘Rato’ (Ronaldo Làmppi), seu passado está de volta jurando vingança e o fazendo se confrontar com sua mais íntima dúvida, aquela que ele mais abomina.

O filme teve quatro indicações no Festival de Recife: Melhor Diretor – (Tio) Edu Felistoque, Melhor Ator Coadjuvante – Ronaldo Làmppi, Melhor Roteiro – Júlio Meloni, e Melhor Edição de Som – Guilherme Picolo e Lucas Gottschalk Costabile.