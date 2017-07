ARRAIÁ D’AJUDA, EM TIMÓTEO, REPETE SUCESSO DAS EDIÇÕES ANTERIORES

Na noite do último sábado (8), foi realizado com grande participação popular, no Bosque da Fundação Aperam Acesita, mais uma edição do tradicional Arraiá D’Ajuda. O evento manteve forte seu viés solidário.

Comidas típicas, quadrilha, concurso de forró, grande show com Leandro e Romário, sorteios, música e brincadeiras para a criançada foram algumas das atrações da festa, que já integra o calendário regional de festividades. Toda a renda arrecadada com o evento Arraiá D’Ajuda será destinada às organizações sociais do município de Timóteo: Lar das Meninas Jesus de Nazaré, Creche Criança Esperança, Creche Comunitária Santa Terezinha e Unidade Municipal de Educação Infantil Angélica Araújo Costa (Umei).

Para a coordenadora administrativa e pedagógica da Creche Criança Esperança, do Bairro Limoeiro, Helen Cristian Martins, é muito gratificante participar do evento. “Nossa entidade atua, há 23 anos, na cidade de Timóteo, onde atendemos mais de 90 crianças da comunidade. Para nós, participar deste evento é um privilégio. Além de nos envolvermos com as causas de diversas entidades da região, conseguimos integrar os pais junto com o nosso corpo docente, todos em prol de um objetivo nobre, ajudar o próximo”, disse.

Neste ano, foram mais de 200 voluntários empenhados na realização da festa. Representando os voluntários, Ycaro de Souza Paula, falou sobre a satisfação de participar do evento. “É com muita alegria e emoção que participo desta festança como voluntário. É muito gratificante realizar um trabalho que privilegia entidades de nossa comunidade e nós mesmos, pois somos presenteados por poder colaborar com causas nobres da nossa Timóteo”, sublinhou.

Além dos voluntários, o Arraiá D’Ajuda contou com mais de 30 empresas parceiras. Representando o grupo, a empresária Martha Gaudereto, da Loja Agito, falou sobre a importância das empresas participarem da realização da festa e colaborar com o orçamento de entidades assistenciais de Timóteo. “Acredito que para todas as empresas envolvidas é uma honra poder cooperar mais um ano com esta festa bonita. Poder ajudar o próximo e ainda se divertir com a família e com os amigos é sempre muito bom”, disse.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, a festa este ano superou as expectativas. “Resgatar manifestações culturais como a festa julina, proporcionar às famílias diversão, contribuir com entidades para qualificação do atendimento ao seu público que precisam contar como o apoio da população para se manter em atividade é a missão desta programação que, há 14 anos mantém viva a chama da solidariedade. É uma satisfação enorme para a toda fundação estar realizando pelo 14º ano o Arraiá D’Ajuda, sempre divertindo e ajudando as pessoas. Somos gratos a toda equipe envolvida como voluntários, empresas parceiras, entidades e a comunidade que sempre participa. É neste conjunto que nós podemos cooperar com nossa querida Timóteo a crescer e se desenvolver.”, finalizou o presidente.