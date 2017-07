Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas atende cerca de 23 mil pessoas

No primeiro semestre deste ano, as atividades da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas contaram com um público de aproximadamente 23 mil pessoas. Com o intuito de agregar conhecimento e novas experiências para o calendário escolar e levar arte-educação de qualidade para as famílias, ação oferece uma programação diversificada e sempre renovada ao longo do ano.

No primeiro semestre, a programação educativa gratuita levou à população do Vale do Aço e entorno seus conhecidos programas “Série Espetáculos Didáticos”, “Programa de Formação de Professores e Arte Educadores”, “Contação de Histórias na Biblioteca Central de Ideias”, “Arte em Família”, além de duas exposições e duas novidades para as escolas: as atividades “Conhecendo a Usiminas” e “Aventura no Viveiro”, que integram a programação do Projeto Xerimbabo Usiminas 2017.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, avalia positivamente a grande participação da comunidade do Vale do Aço na programação educativa. “Ficamos satisfeitos com o bom retorno do público, que se apropria a cada ano mais de nossa programação feita com carinho e muito critério, primando pela qualidade das atrações”, salienta a diretora.

VISITANDO A USIMINAS

Em “Conhecendo a Usiminas”, os estudantes fazem uma visita lúdica à Usina de Ipatinga para conhecer o processo de produção do aço na Usiminas. Ao chegarem à empresa, os alunos são recebidos pela atriz Raquel Vieira com uma contação de história sobre a jornada do carvão e do minério, que tem sequência em um passeio de ônibus por algumas áreas da empresa.

A visita conta ainda com uma parada na Lagoa da Anta, espaço com 4 km de extensão, localizada dentro da Usina de Ipatinga. Para encerrar, os alunos fazem uma oficina de pintura com agregado siderúrgico, ministrada pela pintora Rosane Dias. No primeiro semestre, foram oferecidas nove visitas à Usina, com a participação de nove escolas, o que representou um público de 338 pessoas.

AÇÃO NO VIVEIRO

Em “Aventura do Viveiro” os estudantes fazem um passeio encantador pela natureza regado a muita informação, encanto e história. Ao chegar no Viveiro da Usiminas, os alunos são recebidos pela atriz Raquel Vieira, que aborda de forma lúdica temas como meio ambiente, preservação e sustentabilidade, além da relação da Usiminas com a cidade.

Após ouvirem a história, os estudantes fazem uma visita orientada ao viveiro passando pelo bosque, onde degustam frutas, passam pelo mirante, pelo berçário de mudas e fazem uma trilha no meio da mata para conhecer de perto o resultado de décadas de plantio no espaço. Como lembrança da “Aventura no Viveiro” os estudantes levam de presente mudas que eles plantam durante a atividade. No primeiro semestre, foram oferecidas sete visitas ao Viveiro da Usiminas, com a participação de sete escolas, o que representou um público de 275 pessoas.

EXPOSIÇÕES

Outro destaque da programação educativa no primeiro semestre foram as exposições “Do Outro Lado do Desenho”, com obras do escultor mineiro Leo Santana, incluindo a réplica da escultura “Drummond no Calçadão”, do escritor Carlos Drummond Andrade, a exposição “Senna na Cabeça e no Coração”, com 60 capacetes, sendo seis originais de Ayrton Senna, que foram utilizados em sua carreira e outros 54 modelos customizados por personalidades. As duas exposições receberam um público de mais de 8 mil visitantes.

A programação da Ação Educativa será retomada em agosto, com mais vagas para as atividades “Aventura no Viveiro” e “Conhecendo a Usiminas”, além de muita contação de história, espetáculos, encontros em família, oficinas e exposições. Melhores informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3824-3731.