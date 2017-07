¨COMPARTILHAR¨ ORGANIZA CARAVANA PARA CAMPUS PARTY

A Comunidade Compartilhar promove mais uma ação para incentivar o empreendedorismo e a inovação na região do Vale do Aço. Desta vez, a comunidade organiza uma caravana para a Campus Party Minas Gerais, um dos mais importantes eventos do mundo nas áreas de inovação, criatividade, ciência e entretenimento digital, que acontece em Belo Horizonte, no Expominas, entre os dias 1º e 5 de novembro.

Criado na Espanha em 1997, o evento foi concebido na intenção de desenvolver a maior comunidade de informações geek do planeta e incentivar as pessoas a usar seus talentos e conhecimentos para criar um mundo melhor a partir da tecnologia.

A Comunidade Compartilhar nasceu como um grupo de networking e evoluiu para o chamado Ecossistema de Inovação. Isso quer dizer que, na região do Vale do Aço, vários atores querem criar um ambiente favorável para que as startups/negócios inovadores deem certo, favorecendo nossas cidades como um todo, gerando mais empregos, criando uma economia diversificada e, naturalmente, atraindo investimentos e demais agentes a longo prazo.

Esses atores são profissionais liberais, empresas de TI e de Comunicação, associações comerciais, universidades, Sebrae, empresas privadas, Governo, empreendedores, entre outros. Por meio de encontros de networking, eventos de formação, programa de pré-aceleração e muitas outras ações, o Ecossistema cria esse ambiente favorável para que novos negócios prosperem na nossa região.

A Comunidade Compartilhar é parceira da Campus Party Minas Gerais e oferece um desconto para compra de ingressos antecipados. Qualquer pessoa interessada pode utilizar o cupom de desconto.

Até o dia 27/07 (quinta-feira) é possível adquirir os ingressos individuais por dois valores:

● SEM BARRACA – R$ 120,00 cada somente pelo link http://quero.party/mg2

● COM BARRACA – R$ 190,00 cada somente pelo link http://quero.party/mg2camping

Para ganhar o desconto, utilize o CÓDIGO PROMOCIONAL: #CPMG2COMPARTILHAR

Depois, é só ficar atento à Comunidade Compartilhar para saber os detalhes da caravana.