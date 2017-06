Workshop discute segurança e saúde em Ipatinga

Representantes de diversas empresas do Vale do Aço discutiram diversas práticas apoiadas pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), no 9º Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional, encerrado ontem (22), em Ipatinga. Realizado pela ABM, o evento reuniu na sede da Usiminas, empresa anfitriã, cerca de 600 pessoas, entre palestrantes e participantes, para uma série de debates.

A cada minuto, um trabalhador sofre um acidente de trabalho no Brasil. Essas estatísticas revelam números sérios sobre uma realidade preocupante. Para reverter esse quadro, uma boa notícia são as diversas ações de prevenção apoiadas pela ABM e desenvolvidas por empresas parceiras em Minas Gerais.

A programação incluiu palestras, mesas redondas e minicursos, além de uma área de exposição para demonstração de produtos e serviços das empresas patrocinadoras. “Ficamos felizes com o número de participantes, superior ao do ano passado, levando para mais pessoas a mensagem de segurança e saúde ocupacional”, comemora Geraldo Arruda Maia, diretor da Regional ABM Vale do Aço e gerente de Laminação à Quente da Usiminas.

Para o presidente Executivo da ABM, Horacidio Leal Barbosa Filho, a programação deste ano enriqueceu o Workshop. Com temas diversificados, as apresentações levaram os participantes à reflexão, principalmente em relação ao comportamento do empregado para o desenvolvimento de uma cultura de segurança eficiente, na qual ele precisa assumir o papel de responsável por si e pelos outros. “A ABM foi fundada há 73 anos para difundir conhecimento entre as empresas e preservamos isso até os dias atuais. Somos uma entidade técnico-científica, por isso promovemos encontros como este, para que as pessoas venham com o copo vazio e saiam daqui com o copo, pelo menos, meio cheio, levando algo proveitoso para suas empresas.”, reforça o presidente da entidade.

PAINÉIS

Os painéis do 9º Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional expuseram ainda temas como Qualidade de vida no trabalho; Riscos e impactos da implantação do e-Social nas empresas; os requisitos legais e as mudanças com a NR-12 – norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que aborda sobre a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; além de cases de sucesso de diversas empresas na gestão de saúde e segurança.

Os assuntos atraíram profissionais de empresas como Usiminas, ArcelorMittal, Aperam, Vale, Cenibra, Sankyu, entre outras, tanto de Minas Gerais, quanto de outros estados. Francisco Moura, engenheiro de Segurança do Trabalho do Sesi, veio de Pernambuco, onde a entidade atua em obras como a Transposição do Rio São Francisco e da Ferrovia Transnordestina. “Chamou bastante atenção a parte de psicologia a ser aplicada em ações de segurança no trabalho. É preciso ter o foco nas relações interpessoais para poder convencer as pessoas sobre a importância do tema e avançar nesse campo.” – revela o engenheiro.

Já o Wellington Barbosa, coordenador de laboratório da CSN, viajou com um grupo de nove pessoas de Volta Redonda (RJ). “O evento foi muito bom e enriquecedor. Serviu para aprendermos a melhorar muitas coisas em nosso dia a dia em relação aos riscos e a prevenção.” – ressalta.

NOVA REALIDADE

A adoção de medidas preventivas de segurança para promover ambientes de trabalho salubres e saudáveis no setor industrial tem estado cada vez mais em pauta nas organizações. Na visão do diretor industrial da Usiminas, Roberto Luís Prosdocimi Maia, e do coordenador da Comissão Organizadora do WSSO, Edílio Ramos Veloso, os números no país e no mundo têm reforçado o compromisso em disseminar tais iniciativas. O Brasil é hoje, segundo a Organização Técnica do Trabalho, o quarto país em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

“Essa foi uma oportunidade de mostrarmos bem de perto a importância do tema para o nosso trabalho. Sem segurança e saúde, jamais seremos sustentáveis, tanto do ponto de vista humano quanto empresarial. Por este fato acredito na crescente conscientização do setor sobre o tema, não como item isolado, mas como parte indissociável do planejamento estratégico das empresas. Segurança e saúde são itens de gestão. Como tal, merece nossos melhores esforços em busca de reflexões e, acima de tudo, de nossas atitudes. Devemos reunir nossas expertises em torno das necessidades de se cumprir as normas e procedimentos, antecipar desvios e detectar incidentes. Ou seja, nenhum sucesso na produção vale um fracasso na segurança e saúde de nossas equipes.”, destacou Roberto Maia.