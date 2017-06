O vice-presidente de Planejamento Corporativo da Usiminas, Takahiro Mori, abriu na manhã desta terça-feira (6), no Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga, 33ª edição do Projeto Xerimbabo Usiminas. Durante a esquete apresentada, foi homenageado o médico veterinário Lélio Costa e Silva, autor e coordenador do projeto de educação ambiental.

Até o dia 18 de junho, as escolas da região e toda comunidade poderão participar gratuitamente da mostra e ter acesso ao conhecimento e integração com a natureza, sempre com a proposta de aplicarem as experiências vividas ao seu cotidiano.

A exposição deverá receber mais de 26 mil pessoas, público que somará aos mais de 2,4 milhões de visitantes desde 1984, quando teve início o Xerimbabo. A mostra desdobrará o tema “A fauna sem lar” ao apresentar aspectos do tráfico de animais silvestres, das agressões e conflitos que ocorrem junto ao ambiente urbano e os impactos desses problemas no meio ambiente.

Segundo o coordenador do Cebus, Lélio Costa e Silva, ao longo do trajeto a ser percorrido pelos visitantes, será possível conhecer diversas situações que colocam em risco a vida dos animais e como a sociedade pode contribuir para mudar a realidade. “Nosso objetivo é orientar a população sobre o cuidado com a fauna, as consequências advindas do tráfico e maus tratos, e a forma correta de agir diante de situações que envolvam os animais silvestres”, afirma.

O gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas, Pedro Luis Ribeiro, lembra que o projeto faz parte de uma parceria histórica da empresa com a comunidade na promoção de ações educativas e culturais. “Toda discussão para este ano, assim como nas edições anteriores, segue com a visão de contribuir para enriquecimento intelectual e humano das comunidades onde atuamos. O Xerimbabo é uma mostra valiosa para a disseminação do conhecimento ambiental e de processos de gestão sustentável,” destaca.

VISITAS AO PROJETO

O Projeto Xerimbabo Usiminas poderá ser visitado das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, por escolas previamente agendadas. Nos fins de semana a exposição é aberta à comunidade, também das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

Desde março, o Instituto Cultural Usiminas, por meio de sua área de Ação Educativa, já oferece outras duas atividades que também integram a programação do Xerimbabo: “Conhecendo a Usiminas” e “Aventura no Viveiro”. As atrações são voltadas para escolas da região e seguem até dezembro, por meio de agendamento no Instituto Cultural.