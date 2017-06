Viagem de ônibus Ipatinga-BH terá até 60% de desconto

A partir do dia 8 de julho será possível fazer uma viagem de ônibus de Belo Horizonte a Ipatinga por R$ 29,90; ou de Ipatinga a Vitória por R$ 54,90. Isso graças ao Buser, um aplicativo de desenvolvedores brasileiros para oferecer preços mais em conta para viagens intermunicipais.

A ferramenta funcionará de forma similar ao Uber, Cabify ou 99taxi, só que destinados a viagens de ônibus. A nova tecnologia é baseada no conceito de economia compartilhada que promete ligar passageiros a empresas de transporte executivo. Dessa forma, será possível oferecer descontos de até 60% em relação ao transporte tradicional.

“Moro em São Paulo, mas sou de Belo Horizonte, e sempre viajo todo mês para visitar minha família. Uma vez tive que organizar uma viagem para 40 pessoas e percebi como as empresas de transporte executivo eram melhores e mais baratas, e então resolvi, junto com um amigo do colégio, criar a Buser”, conta Marcelo Abritta, cofundador da Buser sobre o surgimento da ideia.

A empresa espera que com a qualidade do serviço e os preços mais baratos, levem as pessoas a viajarem mais. Com isso, aumentará o número de passageiros e os empregos gerados pelo serviço.

PARCERIAS

A Buser também informa que nos próximos dias serão divulgadas todas as questões de segurança, empresas parceiras e confiabilidade. Tudo será informado através da página oficial no Facebook. A empresa ainda confirma que todos os parceiros são empresas licenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento de Edificações e Estradas de Minas Gerais (DER-MG), que operam de forma totalmente legal.

Além disso, os usuários poderão sugerir novas rotas pela própria página ou pelo e-mail: contato@buser.com.br. Os destinos serão atendidos de acordo com a demanda e logística.

ROTAS E PREÇOS

De início, serão poucos destinos. Confira as rotas e os preços:

Belo Horizonte – Ipatinga por R$ 29,90

Ipatinga – Viçosa por R$ 39,90

Belo Horizonte – Viçosa por R$ 49,90

Rotas a serem implantadas: