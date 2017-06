Vallourec participará de Encontro de Negócios na Expo Usipa

A Vallourec confirmou participação no Encontro de Negócios da Expo Usipa que será realizado no período diurno da feira entre 19 e 21 de julho. O encontro já conta com a presença de outras seis grandes empresas dos segmentos da siderurgia e celulose.

A Expo Usipa é uma feira com quase 30 anos de tradição e está entre as maiores e mais longevas exposições de Minas Gerais na área da indústria, comércio e prestação de serviços. Mais de 20 mil pessoas visitam a exposição à procura das novidades do mercado.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Além da exposição, como forma de estreitar laços entre expositor e grandes empresas demandantes do mercado, a organização da Expo Usipa oferece às expositoras um momento diferenciado por meio do Encontro de Negócios. Durante o dia, são realizadas as rodadas de negócios, quando expositor e representante do setor de compras e suprimentos das siderúrgicas e celulose conversam frente a frente. “É um momento único, pois muitas vezes você busca contato com a empresa, mas não tem acesso, e ali no Encontro de Negócios você tem a oportunidade de falar diretamente com quem realiza todo o processo”, afirma o gerente Comercial da Haenke, Fernandes Silva Souza.

Para o gerente de Materiais e Suprimentos da Usiminas, Maikell Drumond, “na Expo Usipa as demandantes têm a oportunidade de conhecer e receber fornecedores que apresentam novidades tecnológicas e grandes oportunidades de negócios”.

As grandes empresas que também participam da Expo Usipa em busca de conhecer novos fornecedores e produtos, bem como obter mais proximidade com atuais fornecedores, são Aperam, Arcelor, Cenibra, Gerdau, Usiminas, Vale e, agora, Vallourec. Todos os expositores poderão agendar reuniões com as demandantes com horários que seguem de 8h as 17h nos dias 20 e 21 de julho.

A Vallourec é líder mundial em soluções tubulares Premium, com presença nos mercados de energia (óleo & gás, geração de energia). Sua experiência estende-se também ao setor industrial (incluindo mecânico, automotivo e construção). Com usinas integradas em mais de 20 países e um avançado setor de pesquisa e desenvolvimento, a Vallourec oferece aos seus clientes soluções inovadoras em todo o mundo para responder aos desafios energéticos do século 21.

Também em horário diurno são realizadas palestras técnicas, quando a organização do evento abre espaço para que todos os expositores ministrem treinamentos mais detalhados sobre seus produtos, para um público direcionado e ávido por informações, em ambiente climatizado e com toda infraestrutura.

A Expo Usipa é um dos mais atraentes eventos voltados ao segmento industrial, comercial e prestação de serviços de Minas Gerais. Em sua 29ª edição, ela se destaca por um amplo espaço (15 mil m² de área), dedicado à exposição de produtos e consolidação de marcas. Além de estar atenta ao comércio regional, a feira une as principais empresas siderúrgicas brasileiras, junto a uma gama de expositores do setor metalomecânico e prestadores de serviços, propiciando a oportunidade de concretizar grandes negócios.