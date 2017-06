Vale do Aço se prepara para o 3º Ipatinga Gourmet

Será lançado na próxima terça-feira (27), na BrüderButiquim, ao som do Art´Vitrola, o Ipatinga Gourmet, festival gastronômico que entra, neste ano, em sua terceira edição. O carro-chefe do cardápio do evento será um creme de mandioca com ragu de costela bovina preparada pelo consultor chef Jason Vasconcelos.

Segundo o goumet, a iniciativa tem como propósito apresentar ao público a programação do Festival Gastronômico, que será realizado de 2 a 9 de julho. “No dia 2 de julho, teremos a abertura oficial do Ipatinga Gourmet, nos bares do Centro Comercial do Cariru, com degustação de pratos assinados por chefes do Vale do Aço. De 3 a 7 de julho, serão realizadas oficinas de gastronomia na Sala de Treinamento do Hiperconsul, no Shopping do Vale do Aço. Nos dias 8 e 9 de julho, o Festival será realizado no Parque das Cachoeiras”, informa o chef.

Jason informa que atrações artísticas completam o programa do festival, numa realização da Fino Trato, gestão cultural, e Sebrae. O evento está sendo viabilizado graças à sua aprovação no Edital de Seleção de Projetos de Fortalecimento e Festivais Gastronômicos do Estado de Minas Gerais, iniciativa da Codemig e que tem como foco a geração de renda de maneira sustentável e totalmente alinhada com a nova economia.

Wagner Eustáquio da Silva assina a produção executiva do Ipatinga Gourmet; Jason Vasconcelos, a consultoria do Festival; a turismóloga Cidinha Sampaio, assina coprodução do evento, juntamente com a especialista em gestão cultural e patrimônio, Leila Cunha

Serviço

Lançamento do Ipatinga Gourmet, aberto ao público.

Dia 27 de junho, a partir das 20h, na BrüderButiquim (rua Dom Pedro II, 185 – Cidade Nobre).