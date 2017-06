Usipa recebe o Campeonato Mineiro Petiz de Natação

No próximo sábado (30) e domingo, a Usipa sedia, em Ipatinga, o Campeonato Mineiro Petiz de Natação, promovido pela Federação Aquática Mineira (FAM). Na disputa por medalhas estarão aproximadamente 200 atletas, vindos de 13 clubes, entre eles a equipe Usipa Usiminas/Univale/Sicoob, anfitriã da competição.

Representada por 27 atletas da categoria Petiz, a Usipa tem a vantagem de competir em casa. Segundo o técnico Alexandre Watanabe, a preparação para o Mineiro foi intensificada desde a última semana e a equipe está bem preparada, o objetivo é conquistar bons resultados e demonstrar a qualidade do treinamento que vem sendo realizado. “Os atletas estão motivados e vão nadar em busca de superar suas marcas. Eles estão se saindo muito bem nos treinos e isto com certeza refletirá no resultado da competição.”, afirma Watanabe.

Segundo o nadador da Usipa Pedro Henrique Berberth, de 12 anos e que treina no clube há três, participar do campeonato é uma experiência gratificante. “É a quarta vez que participo deste torneio e sempre supero as minhas expectativas. Estamos treinando muito e meu objetivo é melhorar as minhas marcas e trazer medalhas para a Usipa.”, declara Pedro.

Para os torcedores que desejam conferir a atuação dos nadadores, a competição é aberta ao público e começa nesta sexta (30) às 17 horas. Todas as etapas ocorrem na piscina olímpica da Usipa.

Os atletas da Usipa são beneficiados pelo Projeto Ecomov Natação Ano II, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e apoiado pela Usiminas e Univale.