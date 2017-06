Usiminas lança novos produtos para a construção civil

A Usiminas traz novidades para o setor de construção civil e avança com sua estratégia de inovação em aços. A siderúrgica lança uma linha de aços resistentes à corrosão, voltada para a fabricação de portas e janelas (esquadrias). Todo o material da linha é eletrogalvanizado, foi pensado a partir das necessidades específicas desse mercado e agrega novos benefícios às características que já fazem o aço o material preferido para a fabricação desses insumos no mercado nacional, como diferentes níveis de resistência mecânica e elevada resistência à corrosão atmosférica, aumentando a durabilidade e a confiabilidade.

A tecnologia é a mesma adotada na matéria prima fornecida à indústria automobilística, conhecida pela vanguarda no desenvolvimento tecnológico. As diferentes composições e espessuras presentes na linha permitem aos fabricantes maior flexibilidade para criação de peças mais leves e mais resistentes.

O especialista em produto da Usiminas, Carlos Carvalhido, explica que, nos últimos anos, o interesse pelo material cresceu e iniciou-se uma tendência de migração dos aços laminados a frio não revestidos para os galvanizados, em razão da maior resistência à corrosão. “O lançamento da linha é resultado do esforço de inovação e de desenvolvimento de produtos de alto valor agregado para o mercado nacional. A partir do contato direto com nossos clientes, foi possível desenvolver um produto de altíssima qualidade, que não demanda alterações relevantes nas linhas de produção dos clientes e gera um benefício visível ao consumidor final.”, conta Carvalhido.