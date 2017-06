Usiminas lança aço inédito para a construção de silos

Responsável por uma parcela significativa do PIB brasileiro, o agronegócio sempre esteve no radar da Usiminas. Agora, a siderúrgica mineira amplia o catálogo de produtos para o setor com um lançamento inédito no mercado brasileiro. Desenvolvido especialmente para a construção de silos, o Usigal GI ZAR 500 é um aço galvanizado por imersão a quente, produzido na Usina de Ipatinga e tem características ideais para a construção de silos, como uma ampla faixa de espessuras e alta resistência mecânica.

A ideia do novo material estrutural surgiu a partir de uma oportunidade identificada pela equipe da Usiminas junto a clientes do setor. Para atender as condições exigidas na parte estrutural dos silos e evitar a contaminação dos grãos, os construtores compravam aços laminados a quente e enviavam para a galvanização a fogo em centros de serviços. A outra opção era importar o material já galvanizado, o que traz impactos burocráticos, logísticos e a exposição à volatilidade do câmbio.

Os primeiros passos para o desenvolvimento do novo produto foram dados em março de 2015 e as primeiras entregas ocorreram no final de 2016. Agora, a equipe de vendas da Usiminas reforça a apresentação do aço aos fabricantes de silos no Brasil. “A expectativa é bastante positiva. Estamos oferecendo um produto de alta qualidade e resistente à corrosão. Isso foi possível por meio de um trabalho intensivo de pesquisa que nos permitiu reduzir a espessura e aumentar a resistência do novo aço, trazendo diversos ganhos para o cliente”, explica Marcelo Bretas, analista da Diretoria de Vendas.

AGRICULTURA

Atualmente, a Soluções Usiminas trabalha no fornecimento de tubos para um moinho e silos de trigo em Bento Gonçalves (RS), junto com empresas parceiras. Já no final de abril, foram entregues três silos com diâmetro de 32,74m na cidade San Pedro, na Bolívia, para os quais a Usiminas forneceu o aço para a construção. Em 2013, já haviam sido entregues outros oito silos com 21,82m de diâmetro, em Cuatro Cañanas, também produzido com aço Usiminas.

A Usiminas é também uma das principais fornecedoras de aços específicos para máquinas agrícolas e implementos rodoviários no Brasil, tendo recebido vários reconhecimentos de seus clientes, entre eles a entrada para o seleto Hall of Fame de fabricantes de máquinas agrícolas John Deere. A siderúrgica foi a primeira indústria do aço fora dos Estados Unidos listada no grupo.