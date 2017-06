Timóteo recebe sábado o X Fight MMA

Timóteo recebe neste sábado, às 19h, no Ginásio Coberto, o X Fight Extreme MMA Profissional. Serão 20 lutas profissionais envolvendo 40 lutadores nas categoria de peso 66, 70, 77, 84 e 93 quilos e disputa de cinturão. Destaque também para duas lutas no feminino.

Entre os competidores, destaque para lutadores de renome do Rio de janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e Bahia. Da região serão oito atletas participando sendo um de Ipatinga, um de Coronel Fabriciano e seis de Timóteo, também considerados de alto nível e que vão poder mostrar o potencial na competição.

A expectativa é de um bom público nas arquibancadas do Ginásio Coberto. “Até o momento 600 ingressos já foram vendidos. Esperamos entre mil e duas mil pessoas acompanhando as lutas.”, comenta Moises Thomaz que é atleta, professor de Box e MMA na Academia Sinergia, de Timóteo. “Eventos deste tipo ajudam a aquecer a economia da cidade como a rede hoteleira e restaurantes e são importantes por abrir espaço para outras modalidades esportivas.”, destaca o prefeito Geraldo Hilário.

Antes da competição no sábado, haverá a chamada pesagem e encarada dos atletas, o que é sempre uma atração à parte devido ao confronto entre os competidores. O evento será no segundo piso do Shopping do Vale, na sexta feira (16) à partir das 19h. Mais informações sobre as lutas ou venda de ingressos pelo telefone 99373-8625.