Timóteo libera mais de 2 mil doses da vacina contra gripe

Em Timóteo, a vacina contra a gripe estará liberada para a população em geral e não apenas para os grupos prioritários, partir desta quarta-feira (21). De acordo com a Secretaria de Saúde de Timóteo ainda restam 2.410 doses disponíveis da vacina que protege contra três sorotipos do vírus H1N1, H3N2 e Influenza B.

Quem quiser se proteger contra a gripe deverá procurar as unidades de saúde do Alegre, Sede (Praça 29 de Abril), Ana Moura, Limoeiro, Cachoeira do Vale, Primavera, Timotinho e Macuco, de 7h30 às 12h30h.

A imunização contra a gripe no município atingiu 91,6% da meta de cobertura vacinal. Desde o início do mês de junho, o Ministério da Saúde liberou as doses da Campanha de Vacinação contra Gripe 2017 para o público em geral, porém, a decisão final ficou a cargo das Regionais de Saúde. A Regional de Minas Gerais optou por liberar as doses apenas nos municípios que atingiram a meta, alcançando mais de 90% do público alvo, mas, não liberou doses extras para a realização desta ação. Segundo explica a coordenadora de Vigilância em Saúde, Josélia Siqueira Bastos, a Superintendência Regional de Saúde não se manifestou quanto à reposição do estoque de vacinas contra a gripe.