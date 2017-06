Tem início o 10º Salão do Livro do Vale do Aço

A festa literária promovida pelo Salão do Livro Vale do Aço foi aberta na noite desta terça-feira (6), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com uma solenidade e grandes homenagens ao escritor e artista plástico Marcelo Xavier. A décima edição do maior evento literário do Leste de Minas Gerais vai até o próximo domingo (11) e reúne atrações culturais gratuitas, uma exposição, intervenções, lançamentos de livros, programação para educadores e a tradicional Feira de Livros.

O evento conta com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio de patrocínio da Usiminas. Autoridades da região marcaram presença na abertura solene do 10º Salão do Livro Vale do Aço.

“São 10 anos formando novos leitores, ampliando horizontes e contribuindo para alterar positivamente o gráfico de leitores do Vale do Aço. Sabemos que o Salão do Livro movimenta muito mais do que a leitura. Este é um evento de literatura que movimenta toda a cidade de Ipatinga. Promove a circulação de pessoas, de fornecedores locais e sempre o intercâmbio cultural entre as cidades do Vale do Aço. Isso nos deixa muito orgulhosos e nos encoraja a continuar.”, declarou a diretora executiva do Salão do Livro Vale do Aço, Cibele Teixeira.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, por sua vez, ressaltou a importância do Salão do Livro para a cultura do Vale do Aço. “É com muito amor e orgulho que o Instituto Cultural Usiminas e a Usiminas contribuem para a realização deste importante evento, que visa a formação de leitores e a ampliação do acesso à cultura na região. Desde sua primeira edição, a Usiminas e o Instituto Cultural Usiminas caminham de mãos dadas com a Paralelo 3, realizadora do evento, para trazermos a Ipatinga e cidades vizinhas a oportunidade de ver e usufruir de experiências tão diversas, como essas que vivemos neste evento.”, salientou.

Representante da Câmara Mineira do Livro, José de Alencar Mayrink, enfatizou o apoio da instituição ao evento que promove o incentivo à leitura. “Fazemos parte desse sonho de interiorizar o Salão do Livro no Vale do Aço. Os expositores trabalham para oferecer literatura de qualidade e, por isso, a Câmara é parceira de toda hora deste evento desde quando era realizado apenas em Belo Horizonte. Precisamos ampliar esta iniciativa”, destacou.

OBRAS DO HOMENAGEADO

A intervenção teatral “Todo Mundo Cabe no Mundo”, do Espaço Casa Laboratório, baseada no livro homônimo do autor, emocionou o público presente. Os personagens dos sucessos literários infantis de Marcelo Xavier foram lembrados durante o espetáculo criado em homenagem ao premiado escritor, que inspira toda programação cultural do 10º Salão do Livro Vale do Aço, com apresentações teatrais e oficinas baseadas em suas obras.

O artista plástico, que faz parte da trajetória do evento e contribuiu para o primeiro projeto de interiorização do Salão para Ipatinga, falou sobre a importância do evento. “Estou muitíssimo feliz de estar aqui celebrando dez edições deste Salão. A arte e a literatura são alimentos para a alma. Alimentem-se de tudo o que está disponível aqui. Esse é Salão é para vocês. Valorizem esta iniciativa, que enriquece a cidade. Vida longa ao Salão! Que venham mais edições”, disse Marcelo Xavier na abertura solene do Salão do Livro Vale do Aço.

Ainda na primeira noite do Salão do Livro de 2017, Marcelo Xavier lançou sua mais nova obra “Um lugar cheio de ninguém” e relançou o seu primeiro livro solo “O dia a dia de Dadá”. O escritor publicou 22 títulos, entre eles “Tem de tudo nesta rua”, “Asa de papel”, “TOT”, “Se criança governasse o mundo”.

INCENTIVO À LITERATURA

Em mais de uma década de trajetória literária e cultural, o Salão do Livro Vale do Aço reuniu um público de mais de 300 mil visitantes, em média 30 mil pessoas passaram pelo Salão do Livro a cada ano. Ofereceu, nesse tempo, mais de R$ 600 mil em vale-livros, 180 oficinas, 12 exposições, mais de 240 espetáculos, 6 seminários de literatura, inúmeros lançamentos de livros, diversas palestras e encontros.

A tradicional Feira de Livros, este ano, conta com 14 estandes, na Galeria Hideo Kobayashi, reúne diversas editoras com aproximadamente quarenta mil títulos. Quem visitar a tradicional feira encontrará todos os tipos de livros literários, desde infantis, de ficção científica, biografias, religiosos e best sellers. Os expositores Escritores do Vale, Vozes, Clássica, Uni Duni Lê, Magia dos Livros, Grupo Autêntica, Boa Viagem, Polilivros, Abacatte (Lê e Compor), Paulus, Aletria, Mazza e Leitura Vale do Aço marcam presença em mais uma edição do Salão do Livro.

Como forma de incentivar a leitura, durante a realização do evento serão sorteados vale-livros a todos os participantes das atividades culturais. Serão 3 mil vale-livros de R$ 10. Educadores da rede estadual de ensino receberão 2.628 o ticket, por meio da Secretaria Estadual de Educação.

Ao todo, este ano, serão mais de 5 mil vales distribuídos à população, um total de R$86,4 mil em incentivo à leitura.

CARTAS DE AMOR

A programação permanente do Salão do Livro Vale do Aço, deste ano, fica por conta da exposição Projeto Bem Bordado. A exposição é encabeçada pela estilista Vanuza Bárbara e conta com artistas convidados. O projeto traz como características marcantes a adoção do upcycling como proposta de produção, utilizando insumos naturais comuns à região do Vale do Aço, além da criação de produtos únicos, carregados de afetividade. A exposição pode ser visitada na terça-feira, das 19h às 22h; de quarta-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 10 às 18h.

Pela segunda vez no Salão do Livro Vale do Aço, o jornalista Guilherme Givisiez traz “Uma carta com carinho” para a 10ª edição. A intervenção artística estará até domingo (11/06), às 19h, no Café literário, quando o público será convidado a escrever uma carta de amor. Para inspirar, frases com mensagens/poemas de amor que serão escolhidas no momento e enviadas junto com as cartas, pela produção do evento. O jornalista Guilherme Givisiez também expõe “Amores Líquidos”, até o dia 18 deste mês, no Shopping Vale do Aço.

Serviço

10º Salão do Livro Vale do Aço

Até 11 de junho de 2017 ( domingo)

Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço – Ipatinga