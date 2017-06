Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe novos investimentos

Considerado um dos principais palcos de Minas Gerais, o Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, recebeu recentemente novos investimentos para ampliar ainda mais a sua qualidade técnica. O espaço é referência para produções locais, nacionais e internacionais e está agora mais moderno com novos equipamentos de áudio, vídeo e iluminação.

No pacote dos novos investimentos estão: mesa de som modelo Yamaha TF5, mesa de luz Malighting (Command Wing e Fader Wing) e o projetor modelo Epson PRO G7905U, Full HD e tecnologia 4k. Os equipamentos foram adquiridos por meio do projeto “Plano Anual Instituto Usicultura 2017” (Pronac 164275), aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Usiminas. Os investimentos em recursos técnicos de ponta agregam mais tecnologia e mobilidade para produções realizadas no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

O teatro é considerado um dos mais bem equipados no interior de Minas Gerais e se diferencia pela sua alta qualidade técnica e por estar inserido no Centro Cultural Usiminas. O complexo, que abrange além da sala de espetáculos, jardins interno e externo, foyer e galeria, é certificado pela Herity, organização mundial para a certificação de Qualidade de Gestão do Patrimônio Cultural.

NOVOS EQUIPAMENTOS

Para o público, a novidade nos bastidores do teatro vai se refletir em mais qualidade das atrações e, para os produtores, em mais precisão, mobilidade e otimização nas montagens dos espetáculos. A nova mesa de luz é operada com uso de um avançado software que permite a afinação da iluminação utilizando dispositivos móveis. Além disso, com o novo recurso técnico os espetáculos podem ter sua luz totalmente documentada em 3D, algo raro em teatros do interior e muito utilizado em grandes festivais. A mesa de luz Malighting tem ainda grande capacidade de processar equipamentos automatizados, com seis universos disponíveis, oferecendo ainda mais possibilidades no processo de montagem dos eventos.

A nova mesa de som possui 32 canais e funciona como um estúdio de gravação. A ferramenta possibilita a gravação de CD e DVD, por exemplo, com alta qualidade. Operado também por meio de software, o equipamento garante qualidade e precisão na regulagem do som, antes e durante as apresentações, controlada por técnicos por meio de dispositivo móvel de qualquer ponto do teatro.

Já o projetor está entre os mais modernos atualmente, com tecnologia 4k para oferecer qualidade e nitidez de imagem nos eventos com uso de vídeo. Com mais qualidade e definição de imagem, o equipamento permite reprodução audiovisual incluindo filmes em alta definição, por exemplo.

15 ANOS DE ATIVIDADES

Os novos investimentos chegam em um ano especial para o Teatro do Centro Cultural Usiminas, que comemora 15 anos de fundação em 31 de outubro. Desde que o espaço foi inaugurado, tornou-se referência para a comunidade por sua programação cultural diversificada ininterrupta. Pelo palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas já passaram milhares de produções do Brasil e exterior ao longo desses 15 anos. No primeiro semestre deste ano, o espaço já recebeu cem eventos entre espetáculos, shows e eventos fechados.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que os investimentos em melhorias na estrutura técnica do teatro têm o objetivo de dar ainda mais conforto para artistas, produtores e público nos eventos. “Com os novos investimentos mantemos o nosso teatro, que já é uma referência no estado, bem equipado e atualizado para atender demandas de produções de todos os portes em diferentes eventos. Desde que iniciou sua operação, sempre investimos em seu aprimoramento técnico, o que torna o Teatro do Centro Cultural Usiminas um modelo em Minas Gerais.”, assinala a diretora.