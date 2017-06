Sindicomércio presta homenageia contabilistas nesta segunda-feira

A nona edição da “Homenagem ao Contabilista”, tradicional evento promovido anualmente pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, será realizada nesta segunda-feira (5), a partir das 19h30, no Hotel Metropolitano, em Coronel Fabriciano. A iniciativa tem por objetivo estreitar a relação dos empresários com os profissionais da área e promover a atualização profissional.

Para o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes, não há dúvidas de que, uma vez mais, a classe contábil abraçará a Homenagem ao Contabilista. “Trata-se de um evento aguardado todos os anos com ansiedade pelo contador”, lembra o dirigente patronal, ressaltando a entrada será mediante a doação de um litro de leite.

A Homenagem ao Contabilista terá palestra, jantar e sorteio de brindes, com destaque para três notebooks para contabilidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. “As leis do sucesso nos negócios e liderança” será o tema abordado pelo psicólogo e palestrante Otávio Grossi.

APOIO

Em uma iniciativa do Sindcomércio, o evento tem o patrocínio da Caixa, da Usisaúde, da Todos Empreendimentos, da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), do Sescon-MG (Sindicato das Empresas de Consultoria, Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e Empresas de Serviços Contábeis no Estado de Minas Gerais) e da Fecon-MG (Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais). A Homenagem ao Contabilista ainda conta com o apoio do Sebrae e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG).