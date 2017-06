Sérgio Roberto é o ‘Pelé’ da fotografia regional

O repórter-fotográfico Sérgio Roberto de Oliveira é destaque deste mês do site Relíquias do Vale. O profissional de imagem tem sua contada em um bate papo com o radialista e vereador Nardyello Rocha no Estádio Ipatingão, lugar comum já muito frequentado pelos dois.

Dentre vários assuntos, ambos são unânimes em destacar a alegria pelo retorno do Ipatinga Futebol Clube; e pelas obras de recuperação do estádio, palco de tantos espetáculos do futebol, acompanhados pelo fotógrafo e pelo vereador, que também é comentarista esportivo.

Sérgio Roberto pode ser considerado o ‘Pelé’ da fotografia regional. São mais de 30 anos de profissão e um riquíssimo acervo de mais de 100 mil fotos.

HISTÓRIA

Sérgio nasceu em 14 de setembro de 1953, em Vila Paulista, distrito de Barra de São Francisco no estado do Espírito Santo. Aos seis anos de idade mudou-se para Ipatinga com os outros três irmãos, seu pai, Aníbal José de Oliveira e sua mãe, Alzerina Coelho de Oliveira, a dona Neném. Na cidade, casou-se com Teresinha Nunes Fernandes de Oliveira e teve seus dois filhos, Poliana e Alessandro.

Quando chegou à Ipatinga, em 1959, foram morar no Centro da cidade, onde seu pai arrendou a pensão do “Seu Calais”. Dois anos depois, montou um bar, em seguida arrendou outro, o bar Maringá.

Na década de 70, seu pai construiu um hotel na Rua Pouso Alegre, o conhecido Hotel do Aníbal. “Ajudamos muito o meu pai a trabalhar. Eu cresci ali, no Centro, vivenciando muitos fatos marcantes e acompanhando a história de Ipatinga”, comenta Sérgio.

Dos grandes acontecimentos da época, o fotógrafo relata o que mais marcou. “Sem dúvida, a revolução de 64. Nós morávamos ao lado do hospital, eram ambulâncias e barulho de sirenes o dia todo. Meu pai tentava esconder aquela situação, mas era difícil. Foi um fato impossível de esquecer”, lamenta Sérgio.

TRAJETÓRIA

No final de 1979, Sérgio Roberto foi convidado para ser diretor de esportes do Ipaminas Esporte Clube. Seu irmão, Cláudio Cesário havia transferido a sede do clube do Centro para o Bairro Cidade Nobre, e seu pai, Sr. Aníbal, foi quem lançou a pedra fundamental no novo local.

“Eu mesmo redigia as notícias do Ipaminas e também fazia as fotos. Depois encaminhava para imprensa. Todo material, inclusive boletins internos, era eu quem produzia. Com isso fui tomando gosto também pela fotografia, e a prática me fez um profissional”, conta o fotógrafo.

Entre os anos de 1984 e 1988, trabalhou na prefeitura de Ipatinga, como fiscal de obras, e, paralelo a isto, fazia o trabalho de assessoria e divulgação dos clubes Aciaria e Usipa. No ano de 1983, teve seu próprio jornal, o semanário esportivo “Gol”, em parceria com Waldecy Castro e colaboradores como Lúcio Reis, Aurélio Caixeta e Carlos Alberto Praes. O jornal circulava sempre às segundas-feiras, com foco no esporte amador regional e notícias do final de semana a nível nacional.

No auge de sua carreira, tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, onde morou por seis anos com a esposa e filhos. Em uma de suas vindas ao Brasil seu pai faleceu, foi quando decidiu retornar.

Em 1994, Sérgio fez concurso na prefeitura de Ipatinga para o cargo de fotógrafo. Foi aprovado e, no ano seguinte, começou a trabalhar. Foi quando criou a “Agência Cobertura”. O trabalho na prefeitura encerrou-se há três anos, quando se aposentou. Atualmente, Sérgio pratica o seu amor por fotografia em sua agência.

Sérgio gosta de enfatizar que o bom fotógrafo sempre está no lugar certo e na hora certa. Ele foi o único fotógrafo profissional do Vale do Aço credenciado para trabalhar no gramado do Mineirão, quando o Ipatinga Futebol Clube sagrou-se campeão mineiro, em abril de 2005, diante de mais de 50 mil torcedores cruzeirenses. Em 2015, Sérgio Roberto fez a exposição “Amor e Raça”, que marcou os 10 anos da conquista do título.

Ao longo de todos estes anos, alguns eventos marcaram a sua carreira, como a criação do Kartódromo Émerson Fittipaldi; a disputa, no local, em 1985, do XX Campeonato Brasileiro de Kart. A prova reuniu os então pilotos de kart Rubinho Barrichelo, Tony Canaã e Cristhian Fittipaldi.

Serginho, como é carinhosamente chamado pelos amigos, fez também a cobertura do penúltimo show da banda Mamonas Assassinas, no Ipatingão, poucos dias antes do trágico acidente aéreo, que vitimou a banda. Ele registrou a inauguração da laminação a frio da Usiminas, com a presença do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso