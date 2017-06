Sebrae Minas promove Seminário Casa e Construção em Ipatinga

O Sebrae promoverá, em Ipatinga, nos dias 20 e 21 de junho, o Seminário Casa e Construção, evento voltado para gerentes, colaboradores e empresários do segmento de material de construção.

Ao todo, serão três palestras: Rede GMinas e case de sucesso, O shopper de material de construção e tecnologias; e Deca: soluções inovadoras. A primeira palestra tem o objetivo de despertar nos participantes o interesse pelo associativismo e apresentar esta tendência de mercado nos pequenos e médios varejistas de materiais de construção. A segunda é um treinamento para gerentes e empresários e a terceira abordará as tecnologias mais recentes e exclusivas da Deca, acerca de metais e louças sanitárias.

No Brasil, o setor da construção civil envolve mais de 720 mil microempreendedores individuais (MEI) e cerca de 355 mil micro e pequenas empresas (MPE) ligadas ao segmento. Apesar da crise ter afetado o setor nos últimos anos, muitos empreendedores estão em busca de diferenciais para se destacar no mercado.

Serviço

Seminário Casa e Construção em Ipatinga

Data: 20 e 21 de junho de 2017

Local: Sebrae Minas, em Ipatinga (Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Informações e inscrições: Ponto de Atendimento do Sebrae Minas, em Ipatinga / 0800 570 0800 e (31) 3830-3300

Programação:

20/06

19h às 21h: Rede GMinas e case de sucesso – R$ 15,00

21/06

19h às 20h30: O shopper de material de construção – R$ 15,00

20h30 às 22h00: Tecnologias Deca: soluções inovadoras – gratuita

Inscrições e informações: www.sebrae.com.br/minasgerais