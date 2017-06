Salão do Livro movimenta fim de semana no Vale do Aço

Até o próximo domingo (11), o 10º Salão do Livro Vale do Aço movimenta o Centro Cultural Usiminas, no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, com uma programação cultural diversificada e gratuita. Neste ano, o tema do maior evento literário do Leste mineiro é “O Amor” e traz atrações inspiradas na obra do escritor e artista plástico Marcelo Xavier, homenageado da décima edição.

Realizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do patrocínio da Usiminas, o Salão do Livro promove o acesso à literatura por meio de ocupações literárias, lançamentos de livros, espetáculos, oficinas e a tradicional feira de livros. Todas as noites, a Tenda Literária do Salão do Livro Vale do Aço, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, é ocupada por uma atração especial.

A Komboteca – Itinerância Poética e a Apemt Timóteo abriram a programação noturna no espaço. A Kombi Literária é uma biblioteca aberta ao público.

FIM DE SEMANA

O artista plástico Helder Cavalcante comanda o Grafite Literário para pintura de um painel de Marcelo Xavier, homenageado do 10º Salão do Livro Vale do Aço. O artista convida o público para acompanhar, passo a passo, a produção do grafite, que contará com elementos das obras do escritor e o grafismo do artista. Helder irá produzir o painel sábado e domingo (10 e 11), das 10h30 às 13h e das 14h às 18h.

O teatro em miniatura do “Coletivo Em Caixa” traz para o Salão do Livro mais uma homenagem ao escritor Marcelo Xavier. Em seis caixas e com narrativas curtas, o Coletivo adapta a obra do artista homenageado. Os espetáculos acontecem dentro de uma pequena caixa e o espectador acompanha a história por um visor (ou um orifício na caixa) e ouve a narrativa/trilha sonora por fones de ouvido. As apresentações acontecem para uma pessoa de cada vez e têm duração de 1 a 3 minutos, no sábado (10), às 15h30, e domingo (11), às 10h.

PARA FAMÍLIAS

No sábado, às 10h, o espetáculo “João Mata Sete”, de Floramanga, anima a Tenda Literária. A história de Mata Sete é muito famosa na Europa e na América. No Velho Mundo, ela é mais conhecida por sua variação dos Irmãos Grimm, “O pequeno alfaiate valente”. No Brasil foi recolhido por Câmara Cascudo, em vários livros, com o título Mata Sete. Às 11h, Beatriz Myrrha volta à Tenda Literária para mais um piquenique, que pretende unir o público por meio da leitura e da contação de histórias.

A Biblioteca Volante do Sesc-MG oferece a oficina de massinha em homenagem ao escritor Marcelo Xavier, no sábado (10), também na Tenda Literária do Centro Cultural Usiminas. As oficinas têm a seguinte programação: 1ª Oficina – 8h30 / 2ª Oficina – 10h30 / 3ª Oficina – 13h30 / 4ª Oficina – 15h30.

O espetáculo “Essas e outras histórias”, do mediador cultural Maurício Trindade ocupa a tenda no sábado, às 16h, e domingo, às 14h30. Maurício destaca a história sobre o ciclo do ouro mineiro, interagindo com o patrimônio histórico das cidades setecentistas de Minas Gerais.

Na noite de sábado, será a vez do show musical “Tributo à Clara Nunes” animar a Tenda Literária. Às 17h, do domingo (11), o espetáculo “Homem-Banda”, do Circo Fool, encerra a programação do 10º Salão do Livro Vale do Aço, no Jardim Externo.

Serviço

10º Salão do Livro Vale do Aço

Até 11 de junho (domingo)

Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço – Ipatinga