Rock dos Titãs e tributo ao Creedence embalam o Garajão

Duas bandas genuinamente rock n’ roll serão as atrações do espaço cultural Garajão, em Ipatinga, neste sábado (17), a partir das 21h. A Titânicos, do Vale do Aço, ficará responsável por executar os sucessos da brasileira Titãs, que surgiu na década de 80 e, apesar de algumas mudanças na formação, permanece na ativa até os dias de hoje. De Belo Horizonte, a surpreendente Creedence Revival Brasil faz sua terceira apresentação do Garajão e vai reviver sucessos como “Bad Moon Rising”, “Fortunate Son” e “Molina”, canções que ganharam o mundo nas apresentações da banda de country californiana Creedence Clearwater Revival.

Formada em dezembro de 2011, a Titânicos tem dois vocalistas: Sérgio Henrique e Victor Nelson, além do baixista Alexandre “Tam”, do baterista Lúcio Amaral e do guitarrista Marcus Fioravante. A banda tem como inspiração uma das principais obras do rock nacional, o disco Cabeça de Dinossauro, lançado pelo Titãs em 1986. Quem for ao Garajão vai conferir de perto os clássicos deste épico álbum, mas também grandes sucessos como “Flores”, “Domingo” e “Cegos no Castelo”.

CREEDENCE

Já a Creedence Revival Brasil surgiu na capital mineira em 2009. Acostumada a se apresentar no chamado Circuito do Rock (Jack Rock Bar, Circus Rock Bar e Lord), a banda traz ao palco toda a contagiante musicalidade da Creedence Clearwater Revival. “O público que for ao Garajão vai conferir de perto a mistura única de rock, blues, folk e country que o Creedence eternizou há 40 anos com várias músicas de sucesso”, informa o guitarrista Rodrigo Albuquerque.

Além das duas bandas, especificamente para este sábado, o espaço cultural vai receber “food trucks” – veículos estilizados e adaptados para produzir e servir refeições – e também contará com exposição de carros e motos.

Serviço

Ingressos antecipados para o evento deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).