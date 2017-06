Regional de Saúde de Coronel Fabriciano recebe “Exposição e Arte 2017”

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, recebe nesta terça-feira (27) o projeto “Exposição & Arte” 2017 do Centro Regional de Atenção Psicossocial (Ceraps) composto pelos municípios de Antônio Dias, Dionísio, Marliéria e Jaguaraçu. A exposição, que ficará na Regional de Saúde por 10 dias, visa promover e dar visibilidade os trabalhos artísticos realizados na oficina terapêutica pelos usuários com sofrimento psíquico.

Segundo a referência técnica em Saúde Mental da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, Evelange Alves, são obras de arte realizadas nas oficinas terapêuticas do Ceraps e fazem parte do processo terapêutico, que possibilita aos usuários a expressão de sentimentos e construção de linguagem não verbal.

“É um trabalho muito lindo, especial e gratificante. Eu como referência técnica do estado tenho que apoiar e acompanhar. Nós, como Superintendência, estamos atentos a todos os projetos desenvolvidos pelos municípios, sempre no apoio. Hoje o Ceraps é composto por quatro municípios: Antônio Dias, Dionísio, Marliéria e Jaguaraçu, todos unidos por resultados, ainda mais no que diz respeito a qualidade de vida aos usuários.”, ressalta Evelange.

As obras expostas este ano são baseadas no filme “Nise – O Coração da Loucura” e percorrerão as cidades do Vale do Aço. Segundo a secretária Municipal de Saúde de Jaguaraçu, que realiza o projeto em conjunto ao Ceraps, o objetivo principal é apresentar à população o tipo de trabalho que é desenvolvido e retirar os pacientes com sofrimento psíquico da loucura do enclausuramento e do isolamento que vivem há tantos anos, incluindo-os no convívio social através da arte.