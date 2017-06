Prefeito de Timóteo empossa nova diretoria do Conselho do Idoso

O prefeito de Timóteo Geraldo Hilário participou, nesta terça-feira (27), da solenidade de posse da nova mesa diretora do Conselho Municipal do Idoso (CMIdoso) para a gestão 2017/2018. Evento foi realizado no salão da Casa dos Conselhos, no Bairro Primavera e contou com a participação também da secretária de Assistência Social, Carmem Costa Carvalho Miranda.

Segundo a secretária Executiva do CMIdoso, Joana d’Arc Araújo Silva, os membros da diretoria estão entre os 10 novos conselheiros eleitos para compor a gestão, no último dia 25. A assistente social Jussara Nére Gonçalves Silva Lopes, representante da Secretaria de Assistência Social foi empossada como presidente do Conselho, tendo como vice Maria da Penha Horts Mendes, conselheira não governamental representando a Pastoral da Pessoa Idosa.

Na nova diretoria a 1ª secretária é Aluecir Resende Santana, representante governamental da Procuradoria Geral e a 2ª secretária Sara Gomes de Oliveira, representante não governamental da Associação de Assistência Social (ASAS). O prefeito Geraldo Hilário destacou a importância do Conselho na implementação de projetos e na defesa de políticas que valorizem os idosos e desejou um bom trabalho à diretoria e todos os conselheiros.

Instituído pela Lei 3.081 de 12/07/2010, o Conselho Municipal do Idoso de Timóteo, é uma instancia de caráter permanente e deliberativo. Objetivo do conselho é acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços prestados á população idosa pelas entidades não governamentais e governamentais, em conformidade com a Política Nacional do idoso.