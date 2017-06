Periquito irá receber container cultural

O município de Periquito irá receber o container do Projeto Contém Cultura patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O novo centro cultural não será nada convencional. Afinados com o conceito de arquitetura sustentável, econômica e criativa, dois containers foram anexados e estão sendo adaptados para abrigar as atividades cinematográficas e culturais.

Depois de terem sido cortados para receber as portas, os módulos ganharam instalação elétrica, cabeamento de som, isolamento termoacústico de lã de vidro, instalação do drywall e aplicação do forro de gesso cartonado, que acaba de ser concluída. O próximo passo da montagem da sala, que será climatizada, consistirá no assentamento do piso e pintura. Posteriormente, serão adquiridos o acervo audiovisual os equipamentos de projeção.

O Projeto Contém Cultura, com instalação do contêiner prevista para o final de junho e a inauguração no início do segundo semestre, será desenvolvido semanalmente, com sessões de cinema e realização de saraus durante dez meses; sempre com a entrada franca. Após a realização dessas atividades, a sala será doada ao município e passará a ser administrada pela Secretaria Municipal de Educação.

Em contrapartida, o município se encarregará da seleção de um facilitador cultural a ser contratado pelo Projeto, para trabalhar no espaço. A pessoa selecionada participará de oficina de capacitação, assim como os articuladores, para a realização de atividades culturais no espaço.

O objetivo do Projeto é promover a cultura nacional nas cidades do interior de Minas Gerais, dedicando aos municípios espaços permanentes para a realização de programas ligados aos setores culturais, artísticos e de entretenimento.

ACESSIBILIDADE

Os containers foram redesenhados em atenção aos critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Haverá rampa e corrimão na entrada e saída das caixas, bem como localização definida para os cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Outras iniciativas que vão colaborar para com a inclusão desse grupo. A exibição dos filmes será feita com audiodescrição, legendagem descritiva, Língua Brasileira de Sinais (Libras) com profissionais devidamente capacitados, residentes na região do Vale do Aço.

O prefeito de Periquito, Geraldo Godoy, e a programadora e produtora cultural, Luciana Profiro, visitaram na tarde de ontem (31), na Rua Tancredo Neves, próximo à Escola Municipal, a área onde será instalado o container. “Iremos viabilizar institucionalmente a instalação do espaço cultural no município e manifestamos a satisfação em ser o primeiro município de atuação da Cenibra a receber uma parceria de tão alto valor cultural. Trata-se de um marco na parceria do município com a empresa.” – afirma o Prefeito Municipal Geraldo Godóy.