Obras interrompem novamente o trânsito na BR-381

A área de Gestão Ambiental da BR-381/MG orienta motoristas que planejam trafegar na BR-381 nesta quarta e quinta-feira (28 e 29), próximo ao Trevo de Barão de Cocais (Km 392), que estejam atentos para a interrupção de trânsito, nos dois sentidos da via. Segundo o DNIT, as paralizações, que devem ocorrer por volta das 14h, não afetarão significativamente o fluxo na rodovia.

A interrupção se deve às explosões de rochas, em virtude das obras de modernização e ampliação da capacidade da rodovia. As detonações geralmente tem duração de cerca de 20 a 40 minutos. Após essa atividade o trânsito volta a circular normalmente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficará encarregada da interrupção do tráfego. O horário desta atividade pode sofrer alterações. Sugere-se aos interessados que liguem para a PRF no número 191 para a confirmação do horário.

Serviço

Para outras informações referentes às obras da BR-381, acesse: br381mg.com.br. Nesse site, você também pode inscrever seu e-mail para receber notícias exclusivas