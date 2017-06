Obras interrompem de novo a BR-381-Norte

O DNIT, por intermédio da Gestão Ambiental da BR-381 – Norte, informa que haverá nova interrupção da rodovia devido a obras de modernização e ampliação da capacidade da rodovia. A paralização do tráfego irá ocorrer amanhã (13) próximo ao Amigão 2, em Caeté (Km 424); e na quarta-feira (14) na Zona do Trevo de Barão de Cocais (Km 392).

A interrupção de trânsito será às 14h, nos dois sentidos da via. Atividades desse tipo geralmente não afetam significativamente o fluxo na rodovia.

A paralização do tráfego será ocasionada por explosões de rochas, executadas e supervisionadas por profissionais treinados para tal atividade. O serviço de detonação geralmente dura entre de 20 a 40 minutos. Após essa atividade o trânsito volta a circular normalmente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficará encarregada da interrupção do trânsito, no entanto o horário da atividade pode sofrer alterações. Mais informações podem ser obtidas junto à PRF, no número 191, para a confirmação do horário.

Serviço

Para outras informações referentes às obras da BR-381/MG, acesse: br381mg.com.br. Nesse site, você também pode inscrever seu e-mail para receber notícias exclusivas.