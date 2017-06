A pavimentação da LMG-760, que liga Cava Grande, distrito do município de Marliéria, à BR-262, em São José do Goiabal, deverá ser retomada no próximo mês de julho. A informação é da deputada estadual Rosângela Reis (PROS), que esteve em reunião na manhã desta terça-feira (6) com o secretário de Estado de Obras, Murilo de Campos Valadares. Na última semana, a parlamentar tratou do mesmo assunto com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jairo José Isaac.

Desde o fim do ano passado, a obra aguarda a análise e aprovação de licenciamentos ambientais. Segundo Rosângela Reis, a informação repassada pelos secretários de Estado é que obra deverá receber todos os pareceres restantes ainda neste mês de junho e em julho será dada a ordem de serviço para dar início a execução da pavimentação.

“A obra é muito aguardada pela população da região e vai facilitar a vida de quem se desloca por ela. Vai reduzir o tempo das viagens e melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali trabalham e residem. Além disso, também ajudará a desafogar a BR-381. Trabalhamos duro para essa obra seja concluída”, afirmou Rosângela Reis.

Ao todo foram quase quatro anos de espera pela conclusão da obra, orçada em R$ 134 milhões. A mesma empresa que venceu a licitação feita em 2013, a Tamasa Engenharia S.A., deverá continuar a pavimentação prevista de aproximadamente 64 quilômetros de extensão. A obra na LMG760 vai tornar a rodovia mais segura para os usuários, além de facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial da região e promover o turismo no Parque Estadual do Rio Doce, cortado pela rodovia estadual.

A pavimentação foi iniciada em agosto de 2013, mas paralisada meses depois a pedido do Ministério Público do Estado, em função da intervenção ser realizada dentro do Parque Estadual do Rio Doce.

MELHORIAS

Além da retomada da pavimentação da LMG-760, a deputada Rosângela Reis também cobrou do secretário de Estado de Obras, Murilo de Campos Valadares, uma série de melhorias em rodovias vicinais nas cidades de Açucena, Alvarenga, Braúnas, Caratinga, Entre Folhas, Ipaba, Ipatinga, Januária, Naque e Vermelho Novo.

O pedido é por melhorias como mata-burros, tubulões, bueiros, manilhas, recapeamentos, calçamentos e asfaltamentos. Além da cobrança de antigos pedidos, novas solicitações foram protocoladas pela deputada junto à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop).