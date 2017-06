Obra da LMG-760 tem parecer favorável para asfaltamento

A pavimentação da LMG-760, que liga Cava Grande, distrito do município de Marliéria, à BR-262, em São José do Goiabal, recebeu na manhã desta terça-feira (27) o último parecer de licenciamento ambiental da Câmara de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF) do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Copam). Desde o fim do ano passado, a obra aguarda a análise e aprovação de licenciamentos ambientais. Os membros da CIF debateram os impactos no Parque do Rio Doce e as compensações ambientais necessárias e depois aprovaram de forma unânime o licenciamento para a obra.

Com o parecer, a expectativa é que as obras comecem já nas próximas semanas, conforme a deputada estadual Rosângela Reis (Pros) adiantou a informação no início deste mês, após reunião com o secretário de Estado de Obras, Murilo de Campos Valadares. A deputada também acompanhou a votação no Copam na manhã de hoje e reivindicou a retomada das obras. A parlamentar comemorou a aprovação e disse que as intervenções devem ser iniciadas em breve.

“Lutamos muito para essa aprovação. Agora vamos cobrar a agilidade da Setop para iniciar a pavimentação. A obra é muito aguardada pela população da região e vai facilitar a vida de quem se desloca por ela. Vai reduzir o tempo das viagens e melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali trabalham e residem. Além disso, também ajudará a desafogar a BR-381. É um sonho daquele povo a pavimentação desta estrada.”, afirmou Rosângela Reis.

LONGA ESPERA

Foram quase quatro anos de espera pela conclusão da obra, orçada em R$ 134 milhões. A mesma empresa que venceu a licitação feita em 2013, a Tamasa Engenharia S.A., deverá continuar a pavimentação prevista de aproximadamente 64 quilômetros de extensão. A obra na LMG760 vai tornar a rodovia mais segura para os usuários, além de facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial da região e promover o turismo no Parque Estadual do Rio Doce, cortado pela rodovia estadual.

A pavimentação foi iniciada em agosto de 2013, mas paralisada meses depois a pedido do Ministério Público do Estado, em função da intervenção ser realizada dentro do Parque Estadual do Rio Doce.