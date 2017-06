O inverno começa. Conheça as tendências para estação

O inverno, iniciado hoje (21), vem motivando a renovação dos closets de quem faz questão de enfrentar as baixas temperaturas usando looks aconchegantes e estilosos. Neste momento, o que não faltam são dúvidas para quem gosta de estar afinado com as tendências da moda.

Segundo a jornalista Isadora Zeferino, proprietária da loja virtual Trovoa Trend, o tempo é muito favorável ao uso do veludo em suas múltiplas versões, “com destaque para o molhado, um dos principais tecidos desta temporada que voltou à cena dando charme vintage às peças.”. Ela acrescenta que o brilho do velvet é muito bem-vindo, independente da ocasião em que se vai usá-lo. “O brilho é uma ótima opção para dar um arremate cool ao visual. Por isso, vem inspirando até mesmo os guarda-roupas mais urbanos.” – ressalta.

Além do veludo, Isadora Zeferino destaca o moletom. “Estamos na era desse tecido também que, ao lado das modelagens over, traduz o universo esportivo que toma conta das passarelas da moda.” – explica.

TRANSPARÊNCIAS

Apesar do frio, Isadora Zeferino diz que as transparências vão se manter em alta ao longo da estação mais gelada do ano. “O que vai assegurar a permanência dos tecidos mais finos como queridíssimos neste período será o jogo de sobreposições. Tá frio? Você pode, sim, embarcar numa t-shirt arrastão, sobreposta a um top rendado maravilhoso, mas sem se esquecer daquela jaquetona jeans, maxi total, ou mesmo da bomber, que pode ser encontrada em veludo.”, acrescenta.

Em relação às cores, Isadora Zeferino comenta que não há um mandamento que dite as melhores combinações, “mas o gosto pessoal e o estilo de cada um que deve orientar os melhores arranjos”. No entanto, ela cita algumas opões para quem faz questão de se ligar na moda mais em voga. “Para atualizar o visual, vale a pena apostar na monocromia, em cores bem suaves, e até no alaranjado, vermelho e em outras cores mais intensas, como as primárias.” – sugere.

ACESSÓRIOS

Os acessórios acompanham as tendências das roupas de inverno, como observa o designer Vitor Amaral. “O veludo da bomber é o mesmo que está nos chokers, brincos, colares, pulseiras. A moda maxi, que pegou as jaquetas, as t-shirts e outros itens, é a que dá exuberância aos colares, brincos e outras peças. Então, temos maxi colares, maxi brincos de argolas, maxi anéis. O que não quer dizer que a delicadeza tenha perdido espaço. Quem gosta de um acessório mais delicado, sempre vai encontrar aquele colar ponto de luz, além de outras opções para completar o seu look”, comenta Vitor, acrescentando que os acessórios são importante truque de estilo, pois “assim como as roupas, eles ajudam a dizer quem você: a revelar seu modo de vida”.

Metalizados, peças em couro chamude, tons militares, além de motivos inspirados no mar, como búzios e sereias, também entram na lista de recomendações de Vitor. “A tendência que a gente respeita é a de olhar para as peças como atemporais, e usar o que gostamos quando e em que ocasião desejamos. O que as mudanças de estações trazem são novas inspirações, possibilidades de a gente mudar um pouquinho o nosso visual.”, finaliza o designer.