No Teatro do Unileste: Um Lunático no Cinema

Depois do sucesso em teatros e festas de casamento com a peça “Jurema, a Noiva Encalhada”, o ator Marcos Pinto, que também assina a direção do espetáculo, leva ao palco do Teatro Universitário do Unileste, em Coronel Fabriciano, a comédia “Um Lunático no Cinema”. Marcos diz que, enquanto escrevia a peça, bebia na fonte de Vicente Pereira (1949-1993), que juntamente com Mauro Rasi, Miguel Falabella e Pedro Cardoso, foi um dos autores e fundadores do chamado teatro besteirol. O gênero explora o lado bizarro da cultura e das personagens da classe média brasileira, aliando o melodrama à comédia popular.

“Um Lunático no Cinema” é inspirado em esquete da peça Solidão, A comédia conta a estória de Afrânio, um personagem enigmático, que no auge da sua loucura confunde a vida real com a ficção. Em uma homenagem à sétima arte, com imagens de filmes das décadas de 80, 90 e anos 2000, o local escolhido para o personagem lunático encontrar a suposta namorada Aline é o cinema.

“Essa é uma obra que podemos chamar de metateatro, ou seja, o teatro no teatro reinventado por um personagem que se deixa levar pelas situações que acontecem na tela grande, confundindo a história do filme com a sua própria vida”, comenta Marcos. O ator revela ainda que, após inúmeras leituras, conseguiu dar o tom de mistério e suspense à trama, com momentos de total descontração e intimidade com o público, sua marca registrada. Marcos traz em sua bagagem 17 anos de experiência como uma das personagens da peça Santinhas do Pau Oco.

Ele garante que este novo espetáculo demonstra amadurecimento e crescimento em sua profissão de ator. “É importante para o profissional de teatro o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do seu trabalho. Este monólogo é resultado disso. Eu me sinto mais maduro e seguro para estrear esta nova peça”, comenta Marcos Pinto, que se diz grato ao Teatro do Unileste pela parceria, e deseja muita diversão ao público com o que ele chama de comédia cinematográfica.

Um Lunático no Cinema conta com as parcerias do Departamento de Cultura do Unileste, Othon Valgas, Kelver Regis, Léo Coessens, Juliano Medeiros e Rafael Lisboa.

Serviço

Um Lunático no Cinema

Dia 24 de junho (sábado), às 20h, no Teatro do Centro Universitário do Leste de Minas – Unileste, campus Caladinho, em Coronel Fabriciano.

Ingressos antecipados a R$15, para todas as categorias, podem ser adquiridos na Doce Mania – Shopping do Vale.

Na bilheteria, o ingresso custará R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

Mais informações: 31 98784 6823.