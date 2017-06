MPB e samba animam Happy Sunday do Shopping Vale do Aço

Desta vez, em apresentação solo, a cantora Adélia Roque interpreta músicas marcantes de Marisa Monte, Rita Lee, Cássia Eller e Belchior, neste domingo, a partir 17h30, no Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. Reconhecida por suas interpretações do samba, a cantora é dona de uma voz que encanta, traz aquele “alívio” nos ouvidos de quem tem a oportunidade de a ouvir.

“Um pouquinho de cada coisa” é como a Adélia Roque descreve seu repertório a base de muito samba, bossa nova e pop. Em seu retorno à praça de alimentação, a cantora descreve a experiência como muito agradável e tranquila. “Sempre tive as melhores experiências possíveis, desde que comecei as minhas apresentações no shopping.”, afirma Adélia Roque.

Serviço

Happy Sunday – Adélia Roque

Data: 19/06

Horário: 17h30

Local: Praça de alimentação

Show gratuito