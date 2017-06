Medalhista olímpica recebe moção de aplausos da Câmara de Ipatinga

A atleta olímpica da Usipa, Lucimar Aparecida Moura, recebeu na tarde desta quinta-feira (22), a moção de aplausos da Câmara de Ipatinga. A moção é pela medalha de bronze no revezamento 4 X 100 metros, nas Olímpiadas de Pequim, na China, em 2008. A conquista chegou após a recente desclassificação da equipe da Rússia por uso de dopping.

Lucimar Moura agradeceu a homenagem da Câmara de Ipatinga. “É muito gratificante esse reconhecimento feito pelos representantes da população, como atleta e cidadã de Ipatinga. Agradeço a todos os meus apoiadores que desde o início acreditaram em mim. Espero que essa medalha seja a semente para colhermos novos vencedores.”, disse Moura.

O autor do requerimento da moção de aplauso, vereador Adiel Oliveira, falou da importância deste resultado para o município e do exemplo para novas gerações. “Temos aqui uma atleta e profissional que cresceu nas categorias de base da Usipa e que ganhou o mundo com seu esforço e dedicação. Isso mostra que a aplicação em esporte é um investimento que dá retorno, independente de se chegar ao nível que a Lucimar chegou. Fico muito honrado em propor essa homenagem a esta pessoa tão humilde e batalhadora.”, afirma o vereador.

Já o presidente da Câmara, Nardyello Rocha, reforçou o apoio do legislativo em ações que transformem o esporte em cidadania. ”Nós já conhecemos a história da Usipa e sabemos da importância do clube na formação de milhares de crianças. Reafirmamos nosso compromisso em todas as ações que tragam benefícios para nossa população.”, ressalta o presidente.

Na oportunidade, representando a direção da Usipa, o gerente-geral Celestino Batista Neto fez um apanhado da atual situação do esporte no clube. De acordo com o dirigente, a Usipa vem mantendo suas escolas esportivas com muito esforço, mesmo tendo um déficit anual nas despesas deste departamento.

“A Usipa tem apoio de grandes parceiros, mas ainda não temos a manutenção das escolinhas de esporte autossustentável. É importante o reconhecimento de todos os setores da sociedade quanto a importância do clube na formação do caráter e cidadania de milhares de crianças, adolescentes que participam de nossas escolinhas.”, defende o gerente-geral.

Celestino também comentou a realização da 29ª Expo Usipa que será realizada no clube, de 19 a 21 de julho. “O evento é uma forma de conseguirmos recursos para a manutenção do esporte amador e especializado. Conseguimos, mesmo diante de um cenário não muito favorável, vender 100% dos estandes. Serão mais de 133 empresas participando do nosso evento. Isso é resultado positivo não só para a Usipa, mas para toda região.”, finalizou Celestino.