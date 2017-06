Visando conscientizar as crianças e adolescentes atendidos em seu Centro Comunitário de Assistência Social sobre a importância da Preservação e Valorização do Meio Ambiente, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoveu, em Ipatinga, nesta segunda-feira (5), oficinas de desenho, pintura no azulejo, exposição, exibição de filme temático e distribuição de mudas. A iniciativa celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O evento também preparou as crianças e adolescentes atendidos para o Concurso de Desenho Infantojuvenil, promovido pela instituição com o tema “Retrato da Biodiversidade Brasileira”. Os desenhos selecionados estamparão parte do material que comporá o kit de material pedagógico que eles receberão em 2018. Ao término das oficinas, foi realizada uma exposição aberta ao público com os trabalhos produzidos pela garotada e distribuição de mudas de árvores frutíferas e ornamentais.

“Das atividades de hoje, a que mais gostei foi da distribuição de mudas porque nós interagimos com as pessoas e percebemos o quanto elas estavam gostando de receber uma planta. Foi muito legal ouvir as pessoas agradecer e dizer que estamos de parabéns, que a LBV está no caminho certo, que é para continuarmos porque com certeza vamos ajudar a melhorar o planeta. É muito bom termos a confirmação de que o nosso trabalho de nos conscientizar e conscientizar outras pessoas quanto à preservação e valorização do meio ambiente está dando certo.” – falou com satisfação a atendida Sthefane Vitoria da Silva Costa, 12 anos.

TRABALHO CONTÍNUO

Na Legião da Boa Vontade, o trabalho socioambiental é constante. Há décadas, a instituição trabalha temas ligados ao não desperdício da água e de outros recursos naturais, entre outros assuntos relacionados à preservação da Natureza e ao comportamento sustentável.

“Existe atualmente uma preocupação muito grande acerca do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem. A Legião da Boa Vontade busca conscientizar os atendidos em seu Centro Comunitário de Assistência Social por meio de ações educativas que gerem impactos, incentivem a mudança imediata de hábitos, que despertam o interesse pela reciclagem e pela reutilização de materiais, através de oficinas socioeducativas com as crianças e suas famílias.”, destacou a gestora administrativa da LBV, Rariane Oliveira.

Serviço

Em Ipatinga, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Rua João Patrício de Araújo, 225 — Bairro Veneza I.

Para outras informações, ligue: (31) 3822-8600.