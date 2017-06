LBV promove, em Ipatinga, 5º Concurso de Desenho Infantojuvenil

Anualmente, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove o Concurso de Desenho Infantojuvenil, direcionado a crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, que participam dos programas socioeducacionais desenvolvidos nos Centros Comunitários de Assistência Social e nas escolas da Instituição. Neste ano, os trabalhos são norteados pelo tema “Retrato da biodiversidade brasileira – Educar. Preservar. Sobreviver. Humanamente também somos Natureza”, temática essa inspirada em teses do diretor-presidente da LBV, José de Paiva Netto.

A iniciativa tem como objetivo estimular a criatividade e a reflexão sobre a biodiversidade no Brasil e estimular a utilização do desenho como forma de comunicação e expressão. As obras serão selecionadas por critérios de criação, capricho e se atendem a temática. Os desenhos escolhidos estamparão parte do material que comporá o kit da próxima edição da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!, a ser entregue em 2018. Em 2015, um dos vencedores foi a pequena Lis Lainy, de 6 anos, atendida pela LBV em Ipatinga.

Para esta 5ª edição do concurso, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Ipatinga, recebeu uma comissão de jurados residentes na cidade, composta por escritor, assistente social e voluntários para a escolha dos melhores desenhos.

