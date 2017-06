Jornalista faz campanha para publicação de livro

A jornalista Fabiana Schimitz acaba de lançar uma campanha de financiamento coletivo para a publicação do livro “Perfis”. A obra será uma coletânea de reportagens de sua autoria, publicadas no jornal Diário do Aço, entre 2005 e 2007, onde personagens da vida real, até então anônimos, narraram suas passagens, resultando em um material que recebeu o nome de “Série Perfil”.

Artistas, inventores, pioneiros, portadores de deficiência, escritores e muitos outros personagens fizeram parte da série, conforme lembra a autora. “A Série Perfil ultrapassou os limites históricos, possibilitando uma compreensão mais ampla da cultura, política e economia local. Foi um dos trabalhos mais gratificantes da minha vida”, revela.

O livro é uma produção independente e, para captar recursos, a escritora tem realizado campanhas nas redes sociais e em um site de financiamento coletivo. “Toda colaboração é bem-vinda. Quem quiser contribuir, basta acessar a fanpage facebook.com.br/perfis.fabiana.schimitz ou acessar o site www.vakinha.com.br/vaquinha/publicacao-livro-perfis e fazer uma doação.”, explica.

Para realização desse projeto são necessários cerca de R$20 mil, considerando projeto gráfico, impressão de 1000 exemplares e custos de lançamento com exposição da série. Além da campanha online, Fabiana Schimitz vem se reunido presencialmente com possíveis patrocinadores. “Para minha feliz surpresa, encontrei pessoas e empresas que se interessaram em apoiar o projeto. Até o momento, já conseguimos arrecadar quase metade do valor, além de prestadores de serviços que decidiram abraçar a causa junto comigo, reduzindo os custos“, conta satisfeita.

A jornalista comenta que o simples fato de uma pessoa compartilhar o projeto em suas redes sociais já representa uma grande contribuição. “Nosso propósito é levar essa iniciativa a um maior número de pessoas, lembrando que o projeto não tem fins lucrativos, e todo o recurso arrecadado será para custear as despesas com a publicação e exposição da série de reportagens.”, salienta.

Os interessados em apoiar o projeto de publicação do livro “Perfis” podem oferecer produtos, serviços ou aporte financeiro, sendo possível negociação de contrapartidas que atendam às partes envolvidas.

Para a autora, quem contribui para a publicação da sua obra, ajuda a preservar a memória do Vale do Aço. “A ideia é deixar para as futuras gerações pormenores de nossa região, por meio de narrativas de quem fez a história acontecer, mesmo longe dos holofotes.”, observa Fabiana.