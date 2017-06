Ipatinga terá curso para “palhaços de hospital”

Referência na arte da palhaçaria nos hospitais mineiros desde 2012, o Instituto HAHAHA é hoje um dos principais grupos que desenvolvem esse trabalho no país. A partir dessa experiência surgiu o projeto HAHAHA Minas que realiza nos próximos dias 23, 24 e 25 de junho, atividades de capacitação em Ipatinga.

A programação é gratuita e conta com a oficina “R-Zero – Palhaços em Hospitais” e o encontro “Palhestra e Causos HAHAHA” (confira a programação completa abaixo). A ação será realizada no Centro Cultural Usiminas e tem o patrocínio do Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

Com uma ação permanente e cotidiana nos hospitais mineiros e constante capacitação do seu corpo de atores o grupo acabou tornando-se expoente da categoria em Minas Gerais e atraindo muitas demandas de oficinas e auxílio na capacitação de outros grupos. Em sua trajetória, o instituto passou por cinco hospitais de Belo Horizonte e atingiu com a sua arte cerca de 330 mil pessoas, dentro e fora do ambiente hospitalar entre crianças, acompanhantes e a comunidade em geral.

CAPACITAÇÕES

Acreditando que um trabalho com qualidade faz a diferença para quem executa e para quem recebe foi que o Instituto HAHAHA criou o HAHAHA Minas. Minas Gerais ocupa hoje o segundo lugar em número de grupos que atuam como palhaços em hospitais no país, sendo quase a totalidade voluntariados.

Nesse contexto e a partir de pedidos de capacitação e qualificação dos grupos pelo interior do estado o Instituto HAHAHA entendeu-se como um agente potencializador desse cenário percebendo a necessidade de descentralizar as atividades. A partir de então o projeto assumiu o compromisso de capacitar o maior número de grupos e pessoas, profissionais ou não na arte do palhaço, para realizar visitas artísticas no ambiente hospitalar, postos de saúde, abrigos, creches e asilos.

O GRUPO

O Instituto HAHAHA foi criado em 9 de julho de 2012 dentro da ONG Doutores da Alegria, com o objetivo de expandir a atuação dos palhaços em hospitais e reafirmar o sentimento de pertencimento e de identidade do programa para o Estado de Minas Gerais. Ao longo dos seus cinco anos, a instituição se constituiu como o grupo de referência na arte do palhaço em hospitais. Dentro dos cinco hospitais que atende na capital mineira o instituto atingiu mais de 135 mil crianças, além de acompanhantes, pais e toda a comunidade hospitalar.

O Instituto HAHAHA, além de seu programa permanente de atendimento às crianças hospitalizadas, tem se dedicado intensamente ao trabalho de pesquisa e capacitação do seu corpo de atores. E esse trabalho repercute na qualidade do fazer artístico, que traz o diferencial na atuação do palhaço junto às crianças, constatando cada vez mais que o estado psicológico do paciente nestes momentos, tem grande influência no processo de cura.

CONTEÚDOS

Oficina “R-Zero – Palhaços em Hospitais”

Por meio de dinâmicas e jogos construídos nos pilares da linguagem do palhaço voltados para o ambiente hospitalar a oficina permite que cada participante possa se confrontar com resistências pessoais e situações limites despertando assim a formação de um repertório individual. Serão abordados tópicos como: Consciência Corporal; Estado do Palhaço; Ação e Reação; Triangulação; Foco; Relação com o outro e Improvisação. O interesse é trazer uma reflexão da prática individual e do coletivo, reforçando a identidade do grupo e instrumentalizando o trabalho artístico realizado dentro do ambiente hospitalar ou outro espaço vulnerável.

Oficineiros: Gyuliana Duarte (Palhaça Xuleta), Eliseu Cústidio (Palhaço Custódio) e Janaina Morse (Palhaça Brisa)

Data: 23, 24 e 25 de junho / Horários: 23/06 (sexta-feira) das 19h00 às 22h00 , 24 e 25/06 (sábado e domingo) das 9h00 às 13h00 / Local: sala de ensaio do Centro Cultural Usiminas

Local: Sala de ensaio do Centro Cultural Usiminas

Inscrições pelo e-mail até o dia 18 de junho (domingo) pelo e-mail contato@institutohahaha.org.br. Divulgação dos selecionados dia 20/06 (terça-feira).

Podem se inscrever participantes de outras cidades, como toda a região do Vale do Aço e cidades vizinhas do Rio Doce.

“Palhestra e Causos HAHAHA”

A partir dos “causos” vividos pelos artistas do Instituto HAHAHA como palhaços dentro dos hospitais o público tem a possibilidade de conhecer um pouco mais do trabalho que não é tão simples ou espontâneo como pode parecer à primeira vista. Compartilhando um pouco mais da sua experiência e rotina prática e administrativa o grupo se abre com o público sobre os desafios dessa construção sociocultural comprometidos com o desenvolvimento da saúde.

Data: 24 de junho

Horário: 17h30

Local: Galeria Centro Cultural Usiminas

Artistas do HAHAHA: Gyuliana Duarte (Palhaça Xuleta), Eliseu Cústidio (Palhaço Custódio) e Janaina Morse (Palhaça Brisa)

Datas: 24 de junho/ Horário: 17h30 / Local: Galeria Centro Cultural Usiminas

*Senhas já disponíveis na bilheteria do local.