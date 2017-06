Ipatinga tem show, musical infantil e comédia no fim de semana

O Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, vai ficar movimentado a partir desta sexta-feira (16), com atrações para públicos de todos os gostos. O feriado prolongado terá o cardápio cultural recheado começando com a banda Oficina G3 com “DNA o Show”, nesta sexta, com sessões às 19h e às 21h30. No sábado (17), é a vez da família se divertir com o espetáculo infantil “A Bela e a Fera – Live Tour”, às 17h. E para fechar o feriado, em cartaz a comédia “Bora Lá…!”, às 19h, no domingo (18).

A banda Oficina G3 traz a Ipatinga sua nova Turnê “DNA o Show” que levará o publico a um passeio pela trajetória da banda com quase 30 anos de história. Juninho Afram (guitarra), Mauro Henrique (voz), Eduardo Tambasco (baixo) e Jean Carllos (teclado) vão apresentar além do repertório que contém uma música de cada CD, desde o primeiro “Ao Vivo”, até o “Histórias e Bicicletas”, algumas músicas do mais novo trabalho como: “Vaidade”, “João” e “Retrato”.

Com sete discos de ouro, dois discos de platina, um Grammy Latino, a banda Oficina G3 arrasta multidões por onde passa. Já são quase 30 anos de carreira, realizando shows por todo o Brasil e pelo mundo, com apresentações nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Itália, Portugal, França, Argentina, Colômbia e Paraguai.

A BELA E A FERA

Estrelado pela Cyntilante Produções, de Belo Horizonte, o musical infantil “A Bela e a Fera Live Tour” vai trazer ao palco uma adaptação do clássico infantil, com música ao vivo. A clássica história da “Bela e a Fera” é encenada dentro da proposta da companhia de promover o diálogo entre teatro, música e grandes clássicos da literatura que habitam o imaginário de adultos e crianças.

Os personagens sairão dos livros de histórias para contar, cantar e encantar o público. De maneira interativa, as crianças também são convidadas a ajudarem a contar a história, fazendo da apresentação um momento de muita diversão. As músicas são cantadas ao vivo pelos artistas, o que promete muita emoção também para os adultos.

No domingo, o Grupo Argumento promete boas gargalhadas com a comédia “Bora Lá…!”, que vai tratar de acontecimentos do universo masculino. Em cena, três amigos de infância se encontram periodicamente em um bar para colocar o papo em dia. Nos encontros, os amigos tiram sarro, se divertem, desabafam, confessam e dão muitas gargalhadas. Tudo apresentado com muito humor e alegria, mostrando uma forma bem descontraída de encarar a vida.

Serviço

16/6 – “DNA O Show” com a banda Oficina G3

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horários: 19h e 21h30

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: Ingressos promocionais no valor da meia entrada para todas as categorias até 2 horas antes do show, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue na entrada do evento. Valores: Setor 1 (fileiras A a D) – R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) | Setor 2 (fileiras E a P) – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Balcão – R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia)

17/6 – A Bela e a Fera – Live Tour

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 17h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 30 meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Idade mínima de pagantes: 3 anos

18/6 – Bora Lá…!

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: (31) 3822-3031