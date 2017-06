Ipatinga tem muito humor em cartaz no fim de semana

O fim de semana, em Ipatinga, promete muitas gargalhadas com as atrações em cartaz no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Neste sábado (24), o Espaço Cultural Casa Laboratório apresenta “A Comédia das Encalhadas”, às 20h, e no domingo (25), o humorista Oscar Filho vai divertir o público com o stand up “Putz Grill…”, às 20h.

Depois do sucesso das peças “O Diário Sexual de Uma Mulher Feia” e “As Mentiras Que as Mulheres Contam!”, o Espaço Cultural Casa Laboratório apresenta nova comédia com sua personagem mais querida pelo público, em uma nova aventura sentimental. Após escrever todas as páginas do seu diário sexual e gastar todo seu repertório de mentiras, Lindaurea encontrou seu príncipe encantado e resolve se casar.

Para compartilhar a noite e dividir a conta do cerimonial, ela convida sua prima distante Deusarina. Essa festa de “casamento duplo” será o evento do ano e promete muitas gargalhadas. O comediante Diego Martins dá vida à personagem Lindaurea e Wallace Maciel faz o papel de Deusarina, com direção de João Carlos Cardoso.

STAND UP

No domingo, o público poderá conferir o show de humor “Putz Grill…” que percorre o Brasil há nove anos e já foi assistido por mais de 1 milhão de espectadores, além de ter sito eleito, em 2011, o melhor stand up do país. O repertório da atração, preparado por Oscar, promete um misto de vida pessoal e fatos cotidianos do humorista, além de humor sarcástico e muita descontração com o público.

Em única apresentação, o espetáculo terá todo o seu lucro revertido para ajudar instituições do Vale do Aço, por meio do projeto social Genoma Solidário. Promovido pelo Genoma Sistema de Ensino, com coordenação de produção de Beto de Faria e 2 Eventos produções, o objetivo é arrecadar fundos para entidades: Associação Beneficente Atalaia, Abrigo Maria Maria e Fundação Cidade do Menor, que foram as escolhidas para serem beneficiadas nesta edição do projeto.

Serviço

A Comédia das Encalhadas

Data: sábado (24/6)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 15 meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

“Putz Grill…”, com Oscar Filho

Data: domingo (25/6)

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Hora: 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 50 meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 100 (inteira) R$ 50 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: (31) 3822-3031