Ipatinga sedia Startup Weekend Vale do Aço

Com o intuito de fomentar o mercado inovador das startups, entre os dias 23 e 25 de junho, o Vale do Aço recebe o Startup Weekend, evento pensado para preparar a próxima geração de empreendedores, que será realizado na Faculdade Única, em Ipatinga. Criado pela UP Global, ONG sem fins lucrativos, apoiado pelo Sebrae Minas e executado por voluntários, o projeto é voltado para quem deseja investir em uma carreira empreendedora. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla.

As startups são negócios de base inovadora, desenvolvidos a partir de oportunidades identificadas no mercado e com possibilidade de rápida expansão. Empreendimentos com esse perfil buscam a inovação em qualquer área ou ramo de atividade, com foco na elaboração de modelos de negócios que alcancem um grande número de clientes e gerem lucros, sem que haja um aumento significativo dos custos. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro em número de startups, atrás apenas de São Paulo. São 365 startups, algo em torno de 9% do total nacional.

Durante três dias, os participantes são envolvidos numa maratona intensiva de empreendedorismo, com 54 horas de duração, que visa à criação de um protótipo de empresa e o exercício de argumentos que convençam os investidores a apostarem no negócio. Em um final de semana, empreendedores, designers, desenvolvedores e entusiastas se unem para compartilhar ideias, formar equipes e criar startups.

Os facilitadores desta edição são Raoni Valadares e Monique Fernandes. Raoni é um dos fundadores da Startup Eskolar, empresa que produz ferramentas para auxiliar professores a distribuir e organizar o conteúdo das aulas. Graduado em Ciência da Computação pela Unicamp e pós-graduando em Gestão de Projetos pela FBV, do Recife, Raoni já trabalhou no C.E.S.A.R como engenheiro de sistemas, com foco em mobile, e foi analista da Urja Social, em projetos com impacto social. Já participou de mais de sete edições do Startup Weekend.

Monique Fernandes é empreendedora e assessora de imprensa na Tagarela, agência de comunicação do Rio de Janeiro. Apaixonada pelo mundo empreendedor, assume que o seu papel é potencializar o valor do negócio e ajudar o empreendedor em sua estratégia, aumentando os seus resultados. Monique é formada em Jornalismo e pós-graduada em Marketing pelo Ibmec.

STARTUP WEEKEND

O Startup Weekend é um evento global que tem como objetivo principal mobilizar e transformar a comunidade por meio do empreendedorismo. Partindo de uma metodologia única, pretende lançar startups para solucionar algum problema.

Criado pela UP Global, ONG sem fins lucrativos, utiliza a metodologia do Google. A responsável por sua realização no Brasil é a Techstars, aceleradora americana. Realizado desde 2007 em mais de 100 países ao redor do mundo, o projeto já estimulou a criação de 8 mil negócios. Em todas as edições, foram mais de 200 mil participantes.

De acordo com a analista do Sebrae Minas, Larissa Mafra, o papel da instituição no evento é captar a paixão de empreendedores dispostos a promoverem uma comunidade com potencial para diversificar a economia local. “Os jovens estão cada vez mais engajados em abrir o próprio negócio e uma das formas de realizar esse sonho é criar uma startup. O nosso propósito é atrair esses jovens para enxergarem o empreendedorismo como uma oportunidade de gerar desenvolvimento local”, ressalta a analista.

Serviço

Startup Weekend Vale do Aço

Data: 23, 24 e 25 de junho

Local: Faculdade Única (Rua Salermo, 299, Bethania – Ipatinga)

Informações: http://communities.techstars.com/brazil/ipatinga-brazil/startup-weekend/10972

Inscrições: https://www.sympla.com.br/startup-weekend-vale-do-aco__136270